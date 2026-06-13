Arriva “Asti Vibes”, nuovo cocktail piemontese che unisce Asti Spumante Docg e Vermouth di Torino Igp

Si chiamerà “Asti Vibes” il nuovo cocktail piemontese che unisce in un unico calice due eccellenze quali l’Asti spumante Docg e il Vermouth di Torino Igp. Il nome è stato svelato ieri sera, venerdì 12 giugno, nell’evento di presentazione presso il ristorante-club One di Corso Massimo d’Azeglio a Torino. Il cocktail è stato presentato dall’assessore al Commercio, Agricoltura e cibo, Turismo, Sport e Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, dal presidente del Consorzio dell’Asti Docg Stefano Ricagno e dalla direttrice del Consorzio Vermouth di Torino Igp Sara Sacco Botto, presenti oltre duecento invitati del mondo agroalimentare, enogastronomico, della ristorazione e del commercio piemontese.

Un video ne ha scenograficamente svelato il nome, che unisce idealmente i territori di provenienza dei due ingredienti principali, ovvero le Langhe Patrimonio Unesco e il capoluogo piemontese, e il logo che contiene i rimandi grafici alle bollicine di quello dell’Asti Docg e alla foglia di Artemisia del logo del Vermouth di Torino. «Allegro», «fresco», «elegante», «entusiasmante» sono stati gli aggettivi con cui è stato definito. Ma anche semplice da preparare e da farsi a casa. Il cocktail è stato preparato e fatto degustare dal bartender milanese Lorenzo De Nigris, e affiancato da una selezione di altri prodotti piemontesi di eccellenza curata da Andrea Serale, lo chef monregalese medaglia d’oro al Global Chefs Challenge 2026: carne cruda di Razza piemontese Coalvi, Nocciola Piemonte Igp, formaggio Bra duro Dop, Salsiccia di Bra, grissini artigianali, giandujotti di Torino e biscotti di Refrancore.

Ha raccontato l’assessore Bongioanni: «L’idea di unire queste due eccellenze piemontesi nel cocktail Asti Vibes è nata quasi per caso lo scorso febbraio a Sanremo nei giorni del Festival, dove il Piemonte era presente con un’azione promozionale dei propri prodotti agroalimentari. A ogni missione internazionale cui la Regione partecipa, ultime in ordine di tempo Hong Kong e Vilnius, il confronto con i buyer di ogni angolo del pianeta ci conferma che il grimaldello che apre la porta al nostro agroalimentare sono sempre i nostri vini. Ancora di più in questo periodo di incertezze geopolitiche ed economiche globali dobbiamo cercare nuovi mercati e far sì che il Piemonte diventi e sia percepito sempre più come territorio internazionale. La produzione di Asti Docg oggi viene esportata quasi per intero, e questo nuovo cocktail ha anche l’obiettivo di sostenere la sua promozione in Italia e all’estero».

«Asti Vibes – ha dichiarato Stefano Ricagno, presidente del Consorzio Asti Docg – è molto più di un cocktail: è il simbolo di una collaborazione che guarda al futuro e che unisce il nostro ente consortile, il Consorzio Vermouth di Torino e la Regione Piemonte nella valorizzazione di due eccellenze del territorio attraverso una proposta fresca, contemporanea e attenta ai gusti dei nuovi consumatori. Oggi è fondamentale saper interpretare l’evoluzione delle abitudini, creando nuove occasioni di approccio senza perdere il legame con la nostra identità. La mixology – conclude Ricagno – ci offre quindi l'opportunità di inserire la nostra denominazione in momenti di consumo diversi e complementari a quelli tradizionali, dimostrando versatilità e capacità di dialogare con le nuove tendenze».

«Questo nuovo cocktail nasce per celebrare l’incontro tra due eccellenze piemontesi: Asti Spumante Docg e Vermouth di Torino Igp», ha sottolineato la direttrice del Consorzio Vermouth di Torino Sara Sacco Botto. «È un grande onore essere parte del progetto, connubio di due eccellenze e creatività unite in un cocktail elegante e raffinato che dà un’interpretazione contemporanea a due tradizioni dei nostri territori, pensata per intrigare e conquistare un pubblico giovane».

Asti Vibes nasce nell’ambito della campagna promozionale di Regione Piemonte “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”, che ha tra i suoi obiettivi quello di raccontare ed identificare, in Italia e all’esterno, un sistema agroalimentare che unisce tradizione, territorio e qualità, e a seguito del riconoscimento dell’Asti Docg come “Vino dell’anno 2026” per Regione Piemonte. Asti Vibes diventa così l’ambasciatore del brand “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte” nel mondo dellamixology, settore in crescita e caratterizzato da nuovi stili di consumo soprattutto nel pubblico più giovane. Il cocktail è stato pensato per valorizzare la straordinaria versatilità dell'Asti Spumante Docg oltre i confini della tradizione e aprire nuove occasioni di consumo contemporanee.

La ricetta è stata creata da Giorgio Facchinetti, da diversi anni flair bartender e ambassador del Consorzio dell'Asti nell'ambito della miscelazione oltre che figura di riferimento nel mondo della mixology italiana, ed è elegante nella sua semplicità: Asti Spumante dolce, con i suoi inconfondibili profumi floreali e la sua naturale freschezza, incontra il carattere deciso del Vermouth di Torino Igp, eccellenza della tradizione liquoristica piemontese. A completare il drink, una splash di acqua tonica per esaltarne la leggerezza, poche gocce di Peychaud's Bitter che regalano al calice un tocco di colore rosato e una nota aromatica raffinata e inaspettata, e una fettina di limone. Il risultato è un cocktail fresco, bilanciato e di grande personalità, capace di raccontare il Piemonte in un sorso solo, pensato per chi cerca qualcosa di nuovo senza rinunciare all'autenticità, ideale per l'aperitivo, per le serate estive e per tutti i momenti in cui si vuole brindare con stile.

È in preparazione la strategia per la sua diffusione nelle liste cocktail estive di esercizi commerciali piemontesi e della riviera ligure, anche con la creazione di specifici materiali promozionali.