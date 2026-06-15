Campo largo a Cuneo? Manassero: "Nessun incontro politico col Movimento Cinque Stelle"

Riceviamo e pubblichiamo.

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In merito all’articolo dal titolo " Cuneo, ipotesi "campo largo" in vista delle amministrative? " pubblicato sulla testata TargatoCn a firma della giornalista Barbara Simonelli, relativo a un presunto e imprecisato "incontro politico" tra la sottoscritta alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, ritengo doveroso ristabilire la realtà dei fatti a tutela dell’amministrazione e della trasparenza verso i cittadini.

La notizia diffusa è priva di qualsiasi fondamento.

Non vi è stato alcun incontro politico, formale o informale, con il movimento in questione.

Dispiace constatare come delle “voci” possano essere trasformate in un caso politico, e ancor più che una notizia come questa sia stata pubblicata senza una preventiva e corretta verifica con la diretta interessata. La stessa referente regionale del Movimento 5 Stelle, come riportato nell’articolo, ha confermato l'inesistenza di qualsivoglia confronto ufficiale.

Parlarsi, in politica, non è mai uno "scandalo", questa però è una palese forzatura della realtà che si presta a facili e interessate strumentalizzazioni. Appare chiaro il tentativo di alcuni, di utilizzare questa non-notizia per agitare le acque all'interno della coalizione, alimentando il miraggio di maggioranze alternative.

Stiamo lavorando serenamente all’interno della maggioranza per chiudere i tanti progetti in corso e per ottenere finanziamenti per progettazioni che guardano al futuro. Le dinamiche politiche e i confronti istituzionali avvengono nelle sedi opportune, quindi sempre nel perimetro della maggioranza, dove affronteremo anche il futuro in previsione delle amministrative 2027.

Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo

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L’incontro è avvenuto. La circostanza è stata verificata dal nostro giornale. La stessa sindaca lo riconosce, pur al di fuori di quelle che lei individua quali "sedi opportune". Tale distinguo non vale evidentemente per gli altri partecipanti, tanto più in un contesto politico nel quale il 'campo largo' è al momento il principale progetto politico al quale il centrosinistra guarda a livello nazionale. (Barbara Simonelli)