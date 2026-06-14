Futuro Nazionale: Airaldi e Lauria entrano nella direzione nazionale

Una folta delegazione di sostenitori piemontesi ha raggiunto la capitale questo fine settimana per partecipare all’assemblea costituente di Futuro Nazionale, guidato da Roberto Vannacci.

L’evento ha segnato una tappa fondamentale per il movimento, sancendo il passaggio da comitato a struttura partitica nazionale. La partecipazione piemontese non è stata significativa solo per i numeri, ma è stata ampiamente valorizzata dal riconoscimento ottenuto da due esponenti di spicco della provincia di Cuneo, che entrano ufficialmente a far parte della direzione nazionale del partito.

A ricoprire questo prestigioso incarico sono Tiziana Airaldi, consigliera comunale di Fossano, eletta direttamente dal voto dei delegati piemontesi, e il consigliere comunale di Cuneo Beppe Lauria, nominato direttamente dai vertici nazionali in virtù del suo impegno e del contributo apportato alla causa.

Questo doppio ingresso ai vertici rappresenta il coronamento di un lavoro intenso svolto nel territorio provinciale: in soli due mesi, il movimento ha raggiunto la quota di quasi 800 iscritti in provincia di Cuneo. Un risultato che attesta la crescente fiducia dei cittadini verso il progetto del Generale Vannacci.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo che premia l’ostinata determinazione dei nostri territori – commentano i referenti provinciali -. Il nostro ringraziamento va a tutti i delegati piemontesi - in particolare a Roberto Baldizzone, che si è occupato della gestione dei delegati provenienti da tutta Italia - , ai presidenti dei comitati della provincia di Cuneo e a ogni singolo sostenitore che, con dedizione, ha reso possibile questa crescita esponenziale. Vedere il nostro impegno valorizzato sia a livello regionale, grazie al supporto dell'Onorevole Emanuele Pozzolo, sia ora nell'esecutivo nazionale, ci sprona a lavorare con ancora maggiore energia per il futuro del Paese”.