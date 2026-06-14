Cuneo, ipotesi "campo largo" in vista delle amministrative?

Prove di "campo largo" a Cuneo?

Perché, se è noto che sono in corso interlocuzioni con Alleanza Verdi e Sinistra e in particolare con Giulia Marro, che siede in Regione, che ruolo potrebbero avere i Cinque Stelle nel quadro che si sta delineando in vista delle amministrative del prossimo anno?

Nell'ultima tornata elettorale del capoluogo il Movimento non era riuscito ad eleggere consiglieri, dopo i cinque anni in aula di Manuele Isoardi (nel 2016 anche candidato sindaco) e poi di Silvia Cina?

Che si stia provando a costruire anche qui il "campo largo”, l'alleanza tra partiti di centro-sinistra e forze progressiste nata soprattutto per contrastare il centro-destra?

Secondo indiscrezioni, la sindaca Patrizia Manassero avrebbe incontrato alcuni militanti locali del Movimento Cinque Stelle, in questo momento in fase di rilancio con il progetto Nova, già presentato in assemblea a Bra.

La consigliera regionale Sarah Disabato, che in questo momento è anche coordinatrice dei pentastellati per la provincia Granda, avendo Ivano Martinetti fatto un passo indietro per questioni personali, precisa che non ci sono stati contatti di ufficiali fra le segreterie.

Conferma però la disponibilità ad avviare un confronto sui programmi, prima ancora che sulle persone, con le forze progressiste cuneesi.

"Non vogliamo stare ai margini della vita politica cuneese e siamo pronti a costruire un percorso comune se le circostanze lo consentiranno".

Per il momento si tratta soltanto di voci e interlocuzioni che, per quanto informali, non possono lasciare indifferenti Vincenzo Pellegrino e gli altri consiglieri di Centro per Cuneo.

Manca ancora un anno alle amministrative, ma la strada verso il voto si preannuncia lunga e ricca di passaggi politici.

Lo dimostrano le reazioni alla dichiarata disponibilità di Gigi Garelli ad essere il candidato sindaco di Cuneo per i Beni Comuni e lo confermerebbe, qualora si realizzasse, anche l'ipotesi di un campo largo cittadino, destinato a modificare i rapporti tra le forze politiche della città.

Nel frattempo Centro per Cuneo potrebbe muovere nuovi passi entro il mese corrente. Con Enrico Collidà impegnato da mesi a far "digerire" la propria praticamente certa candidatura e la voglia di rinnovamento che intende portare nel dibattito politico del capoluogo.