Insediato il nuovo consiglio comunale: il sindaco Nasi apre il mandato 2026-203

Si è insediato nella serata di giovedì 11 giugno, davanti a numerosi cittadini presenti nella sala consiliare del Palazzo comunale, il nuovo Consiglio comunale di Costigliole Saluzzo, uscito dalle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio che hanno riconfermato sindaco Fabrizio Nasi con la lista civica “Insieme per Costigliole”.

Dopo l’esame delle condizioni di eleggibilità e la convalida degli eletti, il momento centrale della seduta è stato il giuramento del sindaco davanti al Consiglio, atto con cui si apre ufficialmente il mandato amministrativo 2026-2031. Il Consiglio ha quindi preso atto della nomina della giunta, le cui deleghe erano già state annunciate nei giorni scorsi: insieme al sindaco Fabrizio Nasi ne fanno parte il vicesindaco Luigi Molinengo e gli assessori Nicola Carrino, Veronica Capellino e Renato Giordanino .

Siedono in Consiglio comunale, insieme ai componenti della giunta, i consiglieri Ivo Sola, Massimo Colombero, Gavino Passerò, Remo Giordanino, Giada Chiappa, Marco Dalmasso, Erminia Persico e Sara Terzago .

Nel corso della seduta il sindaco ha presentato al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. L’assemblea ha inoltre provveduto alle prime nomine: la Commissione elettorale è composta dai consiglieri Remo Giordanino, Erminia Persico e Gavino Passerò; il vicesindaco Luigi Molinengo rappresenterà il Comune nel Consiglio dell’Unione Montana Valle Varaita e nel Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Varaita; in Commissione Agricoltura sono stati designati i consiglieri Remo Giordanino e Ivo Sola, mentre Gavino Passerò e Ivo Sola comporranno la commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.

“Il giuramento davanti al Consiglio e ai cittadini è un momento che non perde mai il suo peso, nemmeno alla seconda volta”, ha dichiarato il sindaco Fabrizio Nasi. “Ringrazio i costigliolesi per la fiducia rinnovata e tutti gli eletti per la disponibilità a mettersi al servizio del paese. In questo Consiglio convivono esperienza amministrativa ed energie nuove: è la condizione migliore per lavorare bene. Da stasera inizia un mandato di cinque anni che vogliamo dedicare interamente a Costigliole, con concretezza e spirito di squadra.”