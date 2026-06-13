Diano d’Alba riparte con Paolo Olivero: sala gremita e grande partecipazione per il primo Consiglio comunale

Una sala consiliare gremita e la presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio hanno fatto da cornice, nella serata di venerdì 12 giugno, al Consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione di Diano d’Alba guidata dal sindaco Paolo Olivero.

La seduta, iniziata alle 21 con l’assistenza della Dott.ssa Carla Bue nuovo Segretario Comunale, ha visto la convalida dell’elezione del primo cittadino e dei 12 consiglieri comunali, seguita dal giuramento del sindaco e dalla definizione delle principali cariche istituzionali del nuovo mandato.

Nel suo discorso di insediamento Olivero ha richiamato i temi dell’ascolto, della partecipazione e della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, indicando come punti cardine dell’azione amministrativa «impegno, collaborazione e visione» per il futuro della comunità dianese. Ha inoltre rivolto un appello ai giovani affinché partecipino attivamente alla vita del paese e contribuiscano alla crescita della comunità.

Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato alla storia amministrativa di Diano d’Alba. Il sindaco ha infatti ricordato tutti i primi cittadini che si sono succeduti dal dopoguerra ad oggi: Francesco Oddero, Giovanni Benzia, Mario Rossotto, Lorenzo Destefanis, Gianfranco Alessandria, Claudio Cardinale, Giuseppe Ciravegna ed Ezio Cardinale. Un omaggio a chi ha contribuito, nel corso dei decenni, allo sviluppo del paese.

Un ringraziamento a Giuseppe Chiarle, per molti anni vicesindaco e successivamente sindaco facente funzioni dopo la prematura scomparsa di Lorenzo Destefanis, esempio di dedizione e servizio alle istituzioni.

Ufficializzata la composizione della Giunta comunale: accanto al sindaco Paolo Olivero siederanno il vicesindaco Roberto Pittatore e gli assessori Simone Rolfo, Elisa Savigliano e Roberta Piras (assessore esterno). Roberto Moro è stato eletto presidente del Consiglio comunale, mentre Francesco Foglia e Cristina Taricco saranno rispettivamente i capigruppo di maggioranza e minoranza.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio prende ufficialmente il via il mandato amministrativo che guiderà Diano d’Alba nei prossimi anni.