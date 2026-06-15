ACI Golf, a Cherasco scelti i finalisti cuneesi per la sfida nazionale di Cagliari

Il bellissimo green del Golf Club di Cherasco ha ospitato, domenica 15 giugno, 81 golfisti in gara per la selezione della 35ª edizione del campionato italiano ACI Golf, organizzata dall’Automobile Club Cuneo.

Franco Proglio, Emanuele Ponti e Caterina Milanesio hanno conquistato il diritto di partecipare all’ambita finale unica, che si svolgerà a Cagliari, nel prestigioso resort “Is molas” dal 27 settembre al 1° ottobre 2026. Anche quest’anno è stato assegnato il tradizionale “Memorial Brunello Olivero”, dedicato al compianto presidente dell’ACI Cuneo, ideatore dell’evento nato proprio a Cherasco e divenuto, negli anni, di rilevanza internazionale. Ad aggiudicarsi la nona edizione del Trofeo è stato il socio dell’ACI Cuneo Lorenzo Bonardo. Il “Trofeo del Centenario” al 1° netto socio ACI, ideato invece in occasione dei 100 anni dell’Automobile Club Cuneo, è andato a Emanuele Ponti.

Alla consegna dei premi sono intervenuti il presidente e il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Franco Revelli e Barbara Aguzzi con i consiglieri ACI Cuneo Roberto Rolfo e Franco Robaldo, il vicepresidente ACI Cuneo Pier Giorgio Olivero e il presidente e direttore del Golf Club Cherasco, Giovanni Botta. A premiare il vincitore del nono “Memorial Brunello Olivero” è intervenuta la signora Floria Olivero, accompagnata dalla famiglia.

“Siamo particolarmente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo che hanno caratterizzato anche questa edizione della selezione cuneese del Campionato Italiano ACI Golf - affermano i vertici dell’Aci provinciale -. L’evento conferma la capacità dello sport di creare occasioni di incontro e condivisione tra i soci, valorizzando al tempo stesso il territorio e le attività dell’Automobile Club che celebra i suoi 100 anni. Un pensiero speciale va al Memorial Brunello Olivero, che continua a mantenere vivo il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’ACI Cuneo e di questa manifestazione. L’edizione di quest’anno ha assunto inoltre un significato particolare nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’Automobile Club Cuneo: 100 anni di attività rappresentano un traguardo importante che testimonia il costante impegno dell’Ente al servizio dei soci, della mobilità e del territorio provinciale. Manifestazioni come questa confermano la volontà dell’ACI Cuneo di promuovere non solo i valori dello sport e della sana competizione, ma anche occasioni di incontro e partecipazione che rafforzano il senso di appartenenza alla grande famiglia dell’Automobile Club”.

La 35ª edizione del campionato italiano ACI Golf ha preso il via in aprile e terminerà sabato 19 settembre con la tappa all’Udine Golf Club. Per questa nuova stagione sportiva, la serie promossa e organizzata dall’Automobile Club d’Italia si sviluppa su 26 tappe e come ogni anno è aperta a tutti i golfisti dilettanti ma l’accesso alla finale è riservato ai soli soci Aci. La finale si svolgerà a Cagliari, nel prestigioso resort “Is molas” dal 27 settembre al 1° ottobre 2026. La formula di gara sarà stroke play su 3 categorie nette: 1ª categoria (medal) riservata, 2ª categoria (stableford) riservata, 3ª categoria limitata.

I vincitori della classifica “Socio ACI” della tappa di Cherasco sono stati:

1° Categoria

1° Netto Franco Proglio

1° Lordo Lorenzo Bonardo

2° Netto Marco Avalle

3° Netto Grant Roger

2° Categoria

1° Netto Emanuele Ponti

2° Netto Tommaso Ferrero

3° Netto Daniele Viglino

3° Categoria

1° Netto Caterina Milanesio

2° Netto Andrea Moiso

3° Netto Giovanni Martina

1° Ladies Antonella Brero

1° Gentleman Claudio Bima

1° Lordo Socio ACI Cuneo Lorenzo Bonardo (vincitore nono “Memorial Brunello Olivero”)