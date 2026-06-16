CICLISMO FEMMINILE / Nicole Bracco si tinge di oro e argento al Trofeo delle Regioni di Dalmine

Continua a brillare la saviglianese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) portacolori del Comitato FCI Regione Piemonte, che al primo anno tra le under 16 coglie un oro nella prova ad eliminazione curando sempre con grande freddezza tattica la sua posizione sino al testa a testa finale vinto contro Emma Cocca (Sport Club Brescia Flandres Love) atleta del Comitato FCI Regione Lombardia.
Pochi minuti dopo a seguire un pesante argento nella specialità di Team Sprint a coppie. Il Comitato FCI Regione Piemonte schiera Nicole Bracco e Nicole Raffaela Capaldi le quali chiudono i 400 m con partenza da fermo con il tempo di 30,286 secondi alla media di 48,701 km/h, seconde per soli 7 decimi alla coppia Marinini-Lombardi della Regione Lombardia.
Prestazioni di grande rilievo per la quattordicenne Nicole Bracco che continua ad altissimi livelli nella sua stagione di esordio tra le donne allieve (under 16) anche nei velodromi d’Italia.