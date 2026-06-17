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Al Direttore | 17 giugno 2026, 13:35

"La mia e-bike rubata e ritrovata in meno di 48 ore grazie alla Squadra Mobile. Mi sono sentito profondamente tutelato"

La lettera di ringraziamento di un cuneese al questore e agli agenti della Questura: "Un intervento tempestivo e di grande professionalità"

&quot;La mia e-bike rubata e ritrovata in meno di 48 ore grazie alla Squadra Mobile. Mi sono sentito profondamente tutelato&quot;

Riceviamo e pubblichiamo. 

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Gentile direttrice,
scrivo queste poche righe per esprimere la mia più profonda gratitudine, tramite Lei, al Questore e a tutti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cuneo.

Nei giorni scorsi, a seguito del furto della mia mountain bike (ebike marca Specialized), ho sporto denuncia presso i loro uffici. 

Grazie all'intervento tempestivo, al costante controllo del territorio e alle indagini svolte con grande professionalità e senso del dovere,  la mia bicicletta è stata ritrovata e mi è stata restituita in tempi brevissimi (meno di 48 ore). 

Per me questa mountain bike non è solo un mezzo di trasporto o sportivo, ma ha un valore affettivo ed economico molto importante. 

Sapere di poter contare su istituzioni così attente e vicine alle problematiche quotidiane dei cittadini mi rassicura e mi fa sentire profondamente tutelato.

Un ringraziamento speciale va agli agenti che si sono occupati materialmente del caso, operando con umanità, gentilezza e dedizione, non limitandosi a compiere il proprio dovere ma dimostrando una vera attenzione nei confronti del cittadino.

Ringrazio per i loro splendido lavoro che svolgono ogni giorno al servizio della comunità.

Paolo Tallone, Cuneo


 

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