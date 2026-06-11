"Grazie al personale dell'ospedale di Verduno: mi avete fatto sentire una persona non un numero"

Gentile direttore,

Spesso si sente parlare dimalasanità, è giusto denunciare quando le cose non vanno. Ma è altrettanto giusto e doveroso dire grazie quando una struttura funziona, quando le persone ci mettono il cuore.

Quindi ringrazio il reparto di gastroenterologia, la Dott.ssa Sabina Martini e il Dottor Paolo Quattrone, il C.A.S., il reparto di Chirurgia Generale, il Dott. Daniele Celi, il Dottor Matteo Zenzero, tutti gli infermieri, in particolar modo Roberta Panja, gli oss, in particolar modo Marco Gerbi , il reparto di oncologia e la Dott.ssa Cinzia Ortega.

Grazie perché mi avete fatto sentire una persona non un numero, grazie perché mi avete curato con le mani e rassicurato con le parole.

Un paziente