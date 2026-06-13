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Al Direttore | 13 giugno 2026, 14:45

Salita a Pian del Re in bici: tra i gas di scarico dei mezzi inquinanti

Un cicloamatore senior denuncia: "Non pretendiamo l'esclusiva, ma noi produciamo emissioni zero: chiediamo solo rispetto"

Salita a Pian del Re in bici: tra i gas di scarico dei mezzi inquinanti

Riceviamo e pubblichiamo:

Sono un cicloamatore senior. Stamattina (sabato 13 giugno Nd.R) salendo in bicicletta a Crissolo io e molti altri ciclisti siamo stati superati da un notevole numero di automezzi pesanti, molti del quali direi quasi centenari .

 Vi lascio immaginare i gas prodotti da detti veicoli. In questo periodo, specialmente il sabato mattina, la salita a Pian del Re è molto trafficata dagli appassionati a due ruote: non pretendiamo di avere l’esclusiva, ma sicuramente rispettiamo l’ambiente e produciamo emissioni zero.

La valle Po ci regala un panorama straordinario visiva e olfattiva . Stamane non è stato così . 

Lettera firmata 

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