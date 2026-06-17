Asl Cn2 con HeiMI per raccontare l'importanza dell'alimentazione ospedaliera

Il cibo in ospedale non è solo un pasto: è parte della cura. L’ASL CN2 ha scelto di raccontarlo insieme a HeiMI , realtà che ogni giorno porta sui social contenuti di salute e prevenzione, divulgandoli con un linguaggio accessibile e basato su evidenze scientifiche.

Con l’approccio fresco e dinamico che contraddistingue i loro “post”, i professionisti sanitari di HeiMI hanno collaborato con la struttura di Nutrizione Clinica dell’Azienda Sanitaria realizzando, per il loro canale Instagram, un video all’interno dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno e raccontare un aspetto importante e spesso poco conosciuto del percorso di cura: l'alimentazione ospedaliera è a tutti gli effetti un elemento fondamentale del percorso assistenziale e contribuisce in modo determinante al benessere e al recupero delle persone ricoverate.

Dietro ogni vassoio c’è molto più di un pasto: competenze professionali, un’attenta progettazione dei vitti, cura negli approvvigionamenti per garantire un’alta qualità del servizio e un grande lavoro di squadra che coinvolge ogni giorno personale di cucina, amministrativo e sanitario. Non a caso, tra i protagonisti del video c'è anche uno dei cuochi dell’Ospedale. L’ASL CN2 è consapevole che la scelta del cibo, l’attenzione alla qualità e l’impegno nella preparazione siano parte integrante della qualità delle cure.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del progetto europeo MyHealthFriend, di cui l'ASL CN2 è partner insieme a ASL CN1 e con capofila il CHU di Nizza, con la collaborazione della Fondazione Ospedale Alba-Bra.