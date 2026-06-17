Ferrero porta il suo Estathé nel mercato delle bevande sportive. L’infuso made in Alba oggi vale un fatturato da 400 milioni di euro

Una crescita di 125 milioni di euro nell'ultimo decennio e un giro d'affari complessivo che ha raggiunto quota 400 milioni di euro.

Sono i numeri che certificano il successo di Estathé, storico marchio del portafoglio Ferrero nato nel 1972, presentati ieri a Milano da Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia.

La multinazionale di Alba punta a un consolidamento del proprio core business attraverso investimenti mirati sulla destagionalizzazione e, soprattutto, tramite l'ingresso in nuovi segmenti di mercato ad alto potenziale economico, mantenendo come punto fermo della produzione l'infusione tradizionale di foglie di tè nero selezionate.

"L’elemento che più di ogni altro definisce Estathé – è stato ricordato ieri – è la sua caratteristica storica e inimitabile: è l’unico tè freddo realizzato con vero infuso di foglie di tè. Un tratto distintivo che continua ancora oggi a differenziarlo nel mercato e che rappresenta il cuore della sua qualità. Le pregiate foglie, raccolte a mano in Oriente, dove clima e altitudine ne favoriscono la crescita ottimale, vengono selezionate, essiccate naturalmente e trasportate in Italia, dove sono sottoposte ai rigorosi controlli dei Laboratori Ferrero. L’infusione in acqua calda, secondo tradizione, ne esprime al meglio aroma e proprietà, mentre il confezionamento senza conservanti né coloranti garantisce sicurezza e un gusto autentico in ogni sorso".

IL GRUPPO ENTRA NEL MERCATO DELLE BEVANDE SPORTIVE

La principale novità sul piano industriale è l'ingresso del gruppo nel mercato delle bevande sportive, un comparto che in Italia esprime un valore di circa 100 milioni di euro per un volume di 600mila quintali. Per intercettare questa domanda nasce Estathé Sport, bevanda isotonica a base di infuso di tè con sali minerali, priva di coloranti ed edulcoranti, confezionata nello stabilimento di Alba in una specifica bottiglia richiudibile studiata per il consumo dinamico. Sul fronte delle sinergie interne tra i marchi del portafoglio dolciario, l'azienda ha inoltre sviluppato una linea in edizione limitata denominata "Tic Tac Estathé Limone", che trasferisce l'aroma del soft drink nel settore delle caramelle confettate.

ALFA TESTIMONIAL PER ESTATHÉ ZERO

Il piano di sviluppo per il 2026 prevede anche il potenziamento della gamma Estathé Zero, la versione senza zuccheri con estratto di stevia che sta registrando incrementi di vendita a doppia cifra. Per incrementare le quote di mercato nel canale dei consumi fuori casa, dove il formato metallico rappresenta da solo circa la metà dei volumi commerciali, la multinazionale albese ha avviato la produzione della nuova variante in lattina da 0.33 litri. Questa linea sarà sostenuta da un accordo di collaborazione con il cantante Alfa, scelto come testimonial per avvicinare il pubblico giovanile durante i concerti del suo tour estivo.

[Alfa alla presentazione organizzata da Ferrero a Milano]

CAMPAGNE PROMOZIONALI E INIZIATIVE SUL TERRITORIO

Il piano di marketing e di visibilità nei punti vendita per la stagione estiva si articolerà attraverso una serie di operazioni a premi collegate al concetto "Non c’è estate senza Estathé". L'iniziativa prevede cinque distinte fasi promozionali che metteranno in palio oggetti di design e lifestyle realizzati in collaborazione con marchi come Seletti, Ariete, Moleskine e il brand di beachwear Gassa d'Amante Milano, oltre a speciali kayak graficizzati dal duo torinese Van Orton Design. Parallelamente, la classica confezione in lattina verrà distribuita nella versione limitata "Oroscopo dell’Estathé" con dodici varianti grafiche dedicate ai segni zodiacali. Sul fronte degli eventi sul territorio, la società rinnova per il quinto anno il proprio ruolo di sponsor principale del circuito di streetbasket Estathé 3x3 Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport, i cui tornei nelle piazze italiane sono ripartiti ufficialmente lo scorso 30 maggio proprio da Alba.