“Storie di Serie A”: a Carrù l'evento che racconta il nostro calcio [VIDEO]

Manca poco a “Storie di Serie A”, l'evento in programma a Carrù nella serata di venerdì 19 giugno in piazza Divisione Alpina Cuneense.

Un format che mira a raccontare l'evoluzione del nostro calcio attraverso le voci di alcuni protagonisti, come Stefano Tacconi, Claudio Sala, Simone Muratore, Lys Gomis e Alessandro Fiordaliso. Sport, memoria e racconti di vita, momenti di gloria e momenti difficili, come in ogni storia, personale o collettiva.

L’appuntamento rientra nel calendario di “Piacere Carrù”, la manifestazione promossa dalla Confcommercio di Carrù.

Il programma prenderà il via alle 18 con l’apertura dell’area street food, mentre alle ore 21 inizierà il talk show a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Presenta così l'evento l’influencer ed opinionista sportivo Pierluigi Franza (GUARDA IL VIDEO)

In prima fila nell'organizzazione dell'evento Nicolò Bono, assessore agli Eventi e manifestazioni, Politiche giovanili, Rapporti con Ente Fiera e turismo: “Storie di Serie A” è un chiaro esempio della direzione che vorremo dare al nostro paese a livello di manifestazioni, ovvero creare occasioni di incontro che raccontino storie positive e virtuose, capaci di ispirare e generare valore per la comunità. Per i prossimi anni, l’obiettivo è di costruire eventi capaci di lasciare un segno positivo sul territorio. Non solo occasioni di intrattenimento, che comunque non mancheranno, ma anche manifestazioni in grado di generare turismo e opportunità concrete per le attività commerciali locali. Ringrazio Ascom per aver creduto in questo progetto e per avermi dato la possibilità di trasformare un'idea in realtà, ancor prima che fossi eletto in comune. Storie di Serie A vuole diventare un format itinerante che metta al centro valori, testimonianze e percorsi di crescita che meritano di essere condivisi e raccontati. L’evento sarà suddiviso in due panel. Nel primo, l’obiettivo è di raccontare quelli che sono stati gli ultimi 50 anni di Serie A, partendo dallo storico scudetto granata del 1976, arrivando fino ai giorni nostri. Nel secondo, invece, si andrà oltre la dimensione puramente sportiva, dando spazio a percorsi di crescita, a momenti di svolta, a storie di resilienza e di rinascita, aneddoti e testimonianze dirette di chi il grande calcio lo ha vissuto da protagonista, da qui la scelta di far moderare i due panel da una psicologa, la dottoressa Giorgia Rocchetta (referente area psicologica del Torino Calcio). L’obiettivo dell’evento, quindi, è quello di dimostrare che nel calcio, così come nella vita, si possono avere dei momenti bui, delle cadute rovinose ma storie come quelle dei protagonisti di questo format ci insegnano che ogni ostacolo può trasformarsi in un'opportunità di crescita e che, con determinazione e coraggio, è sempre possibile reinventarsi e rimettersi in gioco. È proprio questo il filo conduttore delle testimonianze che tre dei nostri cinque ospiti porteranno sul palco il 19 giugno in piazza Divisione Alpina Cuneense. A moderare il direttore di Idea Web e Idea Web Tv, Paolo Cornero. Ma non ci fermiamo al 19, il giugno carrucese continua e vi segnalo anche altre manifestazioni che rientrano all’interno di questo raccoglitore di eventi che ci accompagnerà nelle prossime settimane. Oltre allo spettacolo “La Fisica dell’Estate” con Vincenzo Schettini del 20 giugno organizzato dall’Ascom di Carrù, il 26 la ProLoco di Carrù, con il supporto organizzativo del neo-consigliere Youri Zabot, presenta la seconda edizione del “Summer Party” con Daniele Bertaina in consolle, mentre il 3 luglio è il momento della tradizionale Notte della Dama Blu a cura di Ascom Carrù. Da qui ai prossimi anni puntiamo a organizzare manifestazioni che abbiano una ricaduta commerciale, turistica o di visibilità".