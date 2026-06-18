Sushi day: il 18 giugno è la data per celebrare la cucina giapponese

Forse non lo sapete, ma il 18 giugno è il Sushi Day, una giornata inventata da qualcuno per celebrare l’iconico piatto della cucina nipponica che negli anni Settanta era probabilmente visto come un’assurdità, e che oggi invece è parte fondamentale della nostra routine culinaria.

Il termine sushi deriva da una parola giapponese che significa aspro o acido. Per trovare le origini del sushi dobbiamo guardare indietro ad un piatto chiamato narezushi. Il narezushi è pesce salato conservato nel riso fermentato per mesi alla volta. Il sud-est asiatico e il Giappone avevano entrambi la loro versione del piatto, il riso veniva scartato e il pesce veniva mangiato.

Nel periodo Edo, tra il 1600 e il 1800 in Giappone, si affermò il sushi come lo conosciamo. Pesce e verdure erano avvolti nel riso e mescolati con aceto. Proprio come con narezushi, ogni regione aveva le sue varianti. All'inizio del 1800 iniziò a emergere lo stile del nigirizushi. Questo consisteva in un mucchio di riso con una fetta di pesce drappeggiata sopra.

Uno dei motivi principali per consumare il sushi è che il sushi è un piatto davvero salutare e nutriente. Ha molto a che fare con l'aspettativa di vita più lunga del pianeta, quella giapponese. L'ingrediente principale del sushi è il pesce, ciò significa che è un piatto a basso contenuto di grassi. Oltre a fornire vitamine e minerali, fornisce omega 3 e 6 che favoriscono la circolazione.

Tra i pesci più sani ci sono il salmone e il tonno e, trattandosi di pesce crudo, i livelli di colesterolo si ridurranno notevolmente. In più, l'aceto e lo zenzero, una parte molto importante del sushi, hanno proprietà batteriche che aiutano a rafforzare il sistema immunitario.

Ma non è tutto. Il sushi accelera anche il metabolismo. Il pesce di questo piatto e molto ricco di proteine, oltre ad avere un basso contenuto di calorie e grassi. Inoltre, il wasabi e lo zenzero hanno proprietà che potrebbero essere molto utili nella prevenzione del cancro.

Bacchette pronte?