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Attualità | 17 giugno 2026, 20:13

Ceretto di Costigliole Saluzzo ha il suo defibrillatore

Il dispositivo, donato dalla ditta C.G. di Cavallo Gabriella e Perottino Francesca, è stato posizionato accanto alla cappella di San Grato. La Pro Loco organizzerà un corso aperto alla cittadinanza per imparare a utilizzarlo

Ceretto di Costigliole Saluzzo ha il suo defibrillatore

La frazione Ceretto di Costigliole Saluzzo compie un importante passo avanti sul fronte della sicurezza e della tutela della salute pubblica. Nei giorni scorsi è stato infatti installato un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), uno strumento fondamentale che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il dispositivo è stato collocato all’esterno della cappella di San Grato, in una posizione facilmente accessibile e ben visibile a tutti i cittadini. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità della ditta C.G. di Cavallo Gabriella e Perottino Francesca, da sempre vicina alla comunità locale e sostenitrice delle attività promosse dalla Pro Loco Ceretto.

"Si tratta di un gesto di grande valore per tutta la frazione – sottolineano i volontari della Pro Loco –. Gabriella e Francesca hanno dimostrato ancora una volta la loro attenzione verso il territorio e il benessere delle persone".

L’installazione del DAE rappresenta un investimento concreto nella prevenzione e nella capacità di intervenire rapidamente nelle situazioni di emergenza. Proprio per favorire una maggiore diffusione delle competenze necessarie al suo utilizzo, la Pro Loco Ceretto sta già organizzando un corso aperto a tutti coloro che desiderano imparare le tecniche di primo soccorso e l’impiego corretto del defibrillatore.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare: Tere al numero 349-4486278 oppure Tonino al 329-0175430 per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle date del corso.

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