Muore in moto a Savigliano: la vittima è un trentenne agente di Polizia Penitenziaria in servizio a Saluzzo

Era un agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Saluzzo, Guido Giovanni Marro, classe 1994, l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita in seguito all’incidente nel quale è rimasto coinvolto alla guida della sua motocicletta a Savigliano.

Alla guida di una Kawasaki il centauro, originario di Trescine, in provincia di Benevento, è andato a scontrarsi violentemente contro un suv Jeep in via Alba.

Ai soccorritori le sue condizioni sono parse subito gravissime.

A nulla sono purtroppo valsi i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno fatto intervenire anche l’elisoccorso e al fianco dei quali hanno operato i volontari del locale distaccamento di Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia saviglianese.

L’uomo non si è più ripreso.

Quella del trentenne saluzzese è la tredicesima vittima della strada nel territorio della Granda dall’inizio dell’anno. Una triste contabilità che nella mattinata di oggi si è nuovamente aggiornata alla quattordicesima con la morte di un 19enne a Roccaforte Mondovì.