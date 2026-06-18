Cuba al centro dell’incontro di AVS-Possibile a Cuneo

La situazione attuale di Cuba è stata al centro di un incontro pubblico svoltosi la sera del 9 giugno presso il circolo ArciPelago di Cuneo, nell’ambito delle iniziative promosse dal coordinamento locale AVS-Possibile. Ospite e relatore Mauro Trombin, co-portavoce regionale di Europa Verde, rientrato da due recenti missioni umanitarie sull’isola.

Nel corso della serata, Trombin ha illustrato le difficoltà che la popolazione cubana sta affrontando, sottolineando gli effetti dell’embargo e delle politiche economiche internazionali che stanno mettendo sotto pressione il Paese. Tra i problemi principali, la carenza di beni primari, farmaci e carburante, con ripercussioni su turismo, trasporti e produzione energetica.

Nonostante il quadro critico, il relatore ha evidenziato anche aspetti di resilienza della popolazione, che continua a mantenere un forte senso di dignità. Durante le missioni, ha raccontato, sono stati consegnati aiuti sanitari, mentre istruzione e assistenza medica restano garantite e gratuite.

Spazio anche al racconto di esperienze dirette, tra cui quelle di italiani – alcuni anche del Cuneese – impegnati in attività di solidarietà sull’isola. Trombin ha inoltre illustrato il progetto European Convoy to Cuba – Let Cuba Breathe, al quale partecipa insieme ad altri attivisti e in collaborazione con l’europarlamentare Ignazio Marino.

L’incontro è stato arricchito dalla testimonianza di Pedro, giovane cubano residente nel Cuneese, e da un dibattito partecipato dal pubblico presente in sala, che ha approfondito i temi emersi nel corso della serata.