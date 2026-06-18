Voucher scuola, Sacchetto: “Più equi e accessibili alle famiglie piemontesi”

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi la modifica dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio, aggiornando i criteri per l'assegnazione dei voucher scolastici destinati alle famiglie piemontesi.

La revisione introduce una disciplina più organica degli assegni di studio, distinguendo il Voucher A, destinato a sostenere le spese di iscrizione e frequenza nelle scuole paritarie, e il Voucher B, finalizzato all'acquisto di libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche, attività integrative e trasporto scolastico.

Tra le novità più significative vi è l'innalzamento della soglia ISEE per l'accesso al Voucher A fino a 30.000 euro, ampliando così la platea delle famiglie che potranno beneficiare del contributo regionale. Sono inoltre previsti importi differenziati in base alla situazione economica e all'ordine di scuola frequentato.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha depositato anche un Ordine del Giorno, il 692, collegato al provvedimento, che impegna la Giunta a prevedere, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, nell'ambito della definizione dei criteri del "Voucher Diritto allo Studio", l'introduzione di una maggiorazione specifica destinata agli studenti iscritti alla classe prima di ogni ordine e gradodi istruzione ed a prevedere che tale maggiorazione sia pari ad almeno il 25 per cento dell'importo base spettante a parità di fascia ISEE, quale riconoscimento del maggiore onere economico sostenuto dalle famiglie all'avvio di un nuovo ciclo scolastico.

Inoltre, Fdi ha promosso, con altre forze politiche, la mozione 696 che impegna la Giunta a individuare, nel primo provvedimento normativo e/o finanziario utile, le risorse necessarie al mantenimento della maggiorazione del 30 per cento dell'importo dei voucher scuola a favore degli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento e Bisogni educativi speciali, senza che questo determini una riduzione degli importi ordinari dei voucher o una diminuzione delle risorse destinate agli altri beneficiari ad assegnare le risorse di cui sopra per il bando relativo all'anno scolastico 2026/2027 ed a tornare a prevedere tale intervento in delibera negli anni scolastici successivi.

"Con questo provvedimento compiamo un passo importante nella tutela del diritto allo studio e nel sostegno alle famiglie piemontesi", dichiara Claudio Sacchetto, Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia. "Abbiamo voluto rendere il sistema dei voucher più moderno, più equo e maggiormente rispondente alle esigenze reali delle famiglie, valorizzando al tempo stesso il principio della libertà educativa sancito dalla nostra Costituzione, grazie all'innalzamento della soglia ISEE e alla possibilità di cumulare i contributi regionali con quelli nazionali, mettiamo a disposizione strumenti più efficaci per aiutare i genitori a sostenere i costi dell'istruzione. È una scelta che guarda ai bisogni delle persone e che riconosce il ruolo fondamentale svolto da tutte le componenti del sistema educativo piemontese, notevole l’attenzione al ceto medio. La scuola rappresenta uno dei principali investimenti per il futuro delle nuove generazioni e del nostro territorio, per questo motivo continueremo a lavorare affinché nessun ragazzo sia penalizzato nel proprio percorso formativo per ragioni economiche e affinché ogni famiglia possa scegliere liberamente il progetto educativo ritenuto più adeguato per i propri figli. Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia abbiamo promosso i due Odg che rafforzano il provvedimento e la sua efficacia, ringrazio l’Assessore Daniela Cameroni per il lavoro svolto".