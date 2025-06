Saluzzo per Gaza: alla fiaccolata il silenzio di oltre 2mila persone

Parlano i numeri e la corale riflessione che ha attraversato il centro cittadino: due mila persone ieri sera alla fiaccola silenziosa "Saluzzo per Gaza- stop al massacro" che, partendo dalla ex caserma Musso, è arrivata ai giardini della Rosa Bianca.

Una marea di persone, con il gruppo scout in testa, associazioni e realtà del territorio e della provincia di Cuneo ha aderito alla manifestazione promossa da ANPI Saluzzo e Valle Po, per chiedere l’immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il ripristino di condizioni umanitarie dignitose per la popolazione civile.

"L’adesione è partita dal cuore e dalla consapevolezza di chi si rende conto di ciò che sta succedendo - commenta il presidente Anpi Saluzzo Giorgio Rossi-; non ci sono stati discorsi, né emblemi di partito. E’ stato il silenzio riempito dai sentimenti dei tanti a parlare, esprimendo lo sgomento e lo scandalo di fronte all’orrore che si consumando. I cittadini si sono stretti solidali nella richiesta della pace".

La manifestazione si è conclusa con brani musicali, linguaggio universale di pace e vicinanza tra i popoli.