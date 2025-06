A Roccabruna l’ultimo saluto all’ex infermiera Maria Angela Olivero

Cordoglio e tantissimi messaggi d’affetto a Dronero e Roccabruna per la morte dell’ex infermiera Maria Angela Olivero. Originaria della borgata Chiappera di Acceglio, aveva 71 anni.



La sua è stata, più di tutto, una vita di grande attenzione verso gli altri. Da ragazza aveva frequentato un corso per imparare a fare la sarta, impratichendosi nel fare maglia e uncinetto, ma per la sua propensione alla cura ed al contatto con le persone aveva poi deciso di diventare infermiera. Dopo i primi anni a Bagnolo Piemonte, dal ‘78 fino al ‘91 aveva lavorato all’Ospedale Santa Croce di Cuneo.



Proprio il ‘78 era stato per lei anche l’anno delle nozze con Costanzo Marco Bianco, conosciuto da tutti come “Marco” e per le sue doti da rabdomante, deceduto soltanto un mese fa. Una storia d’amore bellissima la loro, fatta di sintonia e profonda dedizione.



La famiglia era per Maria Angela il suo legame prezioso: “Mia mamma era una di quelle persone capaci di portare sempre armonia - la ricorda commossa la figlia Nadia -, delicata, affettuosa e riservata, una donna che ha affrontato con grande coraggio le avversità della vita. La sua dedizione, l’affetto con il quale si è sempre presa cura di noi, ed anche il modo in cui è stata accanto a nostro padre in questi ultimi anni che non stava bene, sono stati esemplari. In questo momento così difficile e doloroso sono tante le persone che stanno venendo a dare l’ultimo saluto a mia mamma ed a manifestare il loro affetto. Ieri una signora mi ha detto: ‘È rimasta nel cuore di tanti’. Sono parole bellissime! Ci resta tanto, davvero tanto amore.”



Maria Angela resterà nel cuore dei figli Nadia e Davide, delle sorelle, del fratello e dei parenti tutti. Il funerale avrà luogo questo pomeriggio, giovedì 19 giugno, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale “Sacra Famiglia” di Roccabruna.