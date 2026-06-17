Razza Piemontese, Coldiretti Cuneo: rivisto il sistema "Classyfarm" rispetto alle necessità del settore

Modificata, con decreto del Masaf, la soglia Classyfarm passando, per la linea vacca vitello, da 0,9 a 3. Un primo grande risultato, grazie alla forte azione di Coldiretti Piemonte insieme alla confederazione nazionale Coldiretti, per la razza Piemontese.

“Grazie ad un nostro costante impegno, la modifica dell’allegato XI del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è un primo grande passo per valorizzare ulteriormente la razza Piemontese e consentire alle imprese zootecniche di poter rientrare tra i beneficiari delle risorse della Pac”, spiega Bruno Mecca Cici vicepresidente di Coldiretti Piemonte con delega territoriale alla zootecnia.

“Tale revisione è fondamentale poiché il nostro comparto zootecnico è un grande patrimonio da tutelare, dal punto di vista della biodiversità e dell’ambiente, con la razza Piemontese che è tra le razze storiche più famose ed ha una fondamentale valenza economica sul territorio”, concludono Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo, e Francesco Goffredo, direttore di Coldiretti Cuneo.