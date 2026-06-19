AlbAttiva, la sperimentazione del progetto incentrato sulla mobilità sostenibile promosso dal Comune prosegue

Continua la fase di sperimentazione dell’intervento di miglioramento degli spazi davanti alle scuole in corso Europa e corso Banska Bystrica, oggetto di AlbAttiva progetto incentrato sulla mobilità sostenibile promosso dal Comune di Alba con il contributo di Fondazione CRC nell'ambito del Bando "Percorsi di Sostenibilità 2025", in partenariato con Confartigianato Cuneo e realizzato con il supporto tecnico della società Decisio in collaborazione con Liceo scientifico L. Cocito, Liceo artistico Gallizio, Istituto L. Einaudi e plesso di scuola secondaria Macrino.

L’Amministrazione ha deciso di prolungare il periodo di allestimento dell’intervento temporaneo, frutto della collaborazione tra Amministrazione, comunità scolastica, professionisti e studenti, avviato lo scorso 26 maggio.

L’intervento provvisorio, realizzato quindi con urbanistica tattica, arredi, fioriere mobili e pannelli informativi, ha permesso di testare le nuove soluzioni per migliorare sicurezza, vivibilità e qualità dello spazio pubblico e per favorire la mobilità attiva e sostenibile.

“I risultati di queste prime settimane confermano il valore della sperimentazione della nuova area davanti alle scuole in corso Banska Bystrica e la necessità di mettere in sicurezza la pista ciclabile e l’attraversamento pedonale in corso Europa. Questo periodo ci ha permesso di condividere con studenti, famiglie, docenti e cittadinanza il percorso e gli obiettivi che guidano la trasformazione dello spazio, ma anche di verificarne sul campo il funzionamento. Chi è passato nell’area avrà notato un generale miglioramento nell’area, in riferimento al transito veicolare e dei pedoni; ancora più affascinante è stato vedere come lo spazio prima solo occupato da veicoli in sosta e transito sia ora prima dell’ingresso e dopo l’uscita popolato da ragazzi, che hanno uno spazio per vivere momenti di socialità davanti a scuola, in libertà e maggiore sicurezza. L’Amministrazione e gli uffici tecnici stanno analizzando con attenzione le osservazioni raccolte, per affinare il progetto, applicare eventuali piccoli correttivi e rispondere nel modo più efficace possibile alle esigenze di tutte e di tutti. Per questo motivo riteniamo importante proseguire la sperimentazione, continuando ad ascoltare e raccogliere elementi utili alla definizione dell’intervento esecutivo, che potrebbe vedere l’aggiunta di ombra e verde, la rimozione di parte del bitume, sostituito da pavimentazioni più ecocompatibili e drenanti, installazione di arredi; lavoreremo per avere i lavori eseguiti nell’estate”, commenta Edoardo Fenocchio, assessore Lavori pubblici e Mobilità della Città di Alba.

La modifica della viabilità e dello spazio pubblico davanti alle scuole è risultato di un lavoro di partecipazione, osservazione e studio del contesto, di analisi dei dati su incidentalità e traffico e di quelli dei sondaggi realizzati coinvolgendo studenti e famiglie, di condivisione di riflessioni durante gli incontri con le dirigenze scolastiche e nei laboratori con gli studenti.

Migliorare la mobilità scolastica, di famiglie e docenti, significa insieme lavorare per diminuire il traffico in città, per migliorare la qualità dell’aria e degli spazi, per incrementare la sicurezza di studenti e personale docente, in particolare attorno agli istituti.