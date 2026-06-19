Envie rinnova la tradizione di San Giovanni: domenica la festa nel parco della torre del castello

Si rinnova a Envie l'appuntamento con la tradizionale festa di San Giovanni, una delle ricorrenze più sentite nel paese della valle Po.

Il momento centrale sarà domenica 21 giugno con la messa solenne delle 10, celebrata nel parco della torre del castello, accanto alla cappella dedicata al Santo patrono.

Ad anticipare la festa sarà oggi, venerdì 19 giugno, l'ultima serata della novena con la recita del Rosario alle 20,45 presso la cappella di San Giovanni.

“Questi mesi estivi sono anche tempo nel quale abbiamo maggiormente la possibilità di vivere occasioni di feste di popolo. Le nostre cappelle ci offrono l'opportunità di ritrovarci per pregare e vivere la gioia dello stare insieme. Sono appuntamenti preziosi che aiutano a costruire e alimentare amicizia, condivisione e sana allegria. Per questo dobbiamo essere riconoscenti a tutti coloro che si prendono la briga di organizzare e animare queste iniziative”, sottolinea il parroco don Mariano Tallone.

La celebrazione di domenica sarà animata dai massari Andrea Rubiolo e Giulio Ghirardotto insieme alla madrina e al padrino della campana, Clara e Claudio Midulla.

Al termine della funzione il comitato festeggiamenti offrirà un rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

I festeggiamenti proseguiranno poi sabato 27 giugno con la tradizionale ‘Cena dell'Amicizia’, appuntamento diventato un vero e proprio classico dell'estate enviese e che quest'anno raggiunge il traguardo delle 35 edizioni. Protagonista della serata sarà ancora una volta la celebre ‘Porchetta alla brace di Gigi’, da anni molto apprezzata dai partecipanti.

Per partecipare alla cena è necessario prenotarsi entro giovedì 25 giugno, fino a esaurimento dei posti disponibili, presso la tabaccheria Ferrero.

L'organizzazione è curata dal comitato festeggiamenti del cantone San Giovanni, presieduto da Paolo Camosso, affiancato dalla vicepresidente Marisa Camosso e dal segretario Giacomino Sandrini.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo grazie a una struttura coperta.