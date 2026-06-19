Peveragno, vince la solidarietà per la raccolta alimentare

38 volontari CRI impegnati, 8 punti vendita presidiati a Peveragno, Boves, Beinette e Chiusa Pesio, quest’ultimo in collaborazione con la squadra AIB locale, 154 scatoloni di generi alimentari raccolti per complessivi 1769 kg.

Questi i numeri della raccolta alimentare promossa sabato 6 giugno dal Comitato di Peveragno della Croce Rossa Italiana.

Un grande impegno per organizzare, programmare e successivamente inscatolare, suddividere e pesare quanto raccolto e tanta disponibilità dei volontari e collaborazione da parte dei punti vendita che ci hanno ospitato.

E soprattutto un caloroso grazie a tutti i clienti dei negozi che con la loro generosità ci hanno consentito di avere una considerevole scorta per far fronte alla distribuzione quindicinale di generi di prima necessità ai nuclei familiari in difficoltà segnalati dai Servizi Sociali.