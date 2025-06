Tunnel del Tenda, il Comitato di Monitoraggio chiede audizione alla Conferenza Intergovernativa

Si è svolta oggi, giovedì 19 giugno, la riunione del Comitato di Monitoraggio sui lavori al Tunnel del Tenda, organismo che riunisce i sindaci dei Comuni della Valle Vermenagna, della città di Cuneo, di Borgo San Dalmazzo, insieme ai rappresentanti di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio e Prefettura.

Nel corso dell’incontro, il Comitato ha deciso di inviare una lettera alla Struttura Commissariale e al Ministero delle Infrastrutture, con la richiesta di essere ascoltato in sede di Conferenza Intergovernativa. Questo momento sarà fondamentale per fare chiarezza sulle notizie circolate riguardo all’apertura del tunnel a fasce orarie, e per valutare la fattibilità tecnica di una proposta avanzata dal Comitato stesso.

La proposta, già presentata ad ANAS, prevede l’apertura diurna completa del tunnel almeno nei mesi di luglio e agosto, per agevolare la mobilità estiva e ridurre i disagi per residenti e turisti.

Il Comitato di Monitoraggio in questo modo intende confermare il proprio impegno nel seguire da vicino l’evoluzione dei lavori e nel tutelare gli interessi del territorio, auspicando un confronto diretto con le autorità competenti per garantire soluzioni efficaci e condivise.