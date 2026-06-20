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| 20 giugno 2026, 18:13

Giappone-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Giappone-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - I Mondiali 2026 continuano con la seconda giornata del gruppo F. Il Giappone affronta la Tunisia - in diretta tv e streaming - nella seconda partita della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale nipponica arriva al match dopo il pareggio per 2-2 dell'esordio contro l'Olanda, mentre la Tunisia è stata battuta nettamente dalla Svezia per 4-1. 

 

La sfida tra Giappone e Tunisia è in programma domenica 21 giugno alle 6 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 

Tunisia (5-3-2): Dahmen; Abdi, Bronn, Talbi, Rekik, Valery; Mejbri, Achouri, Skhiri; Saad, Chaouat. Ct. Renard. 

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kamada, Seko, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct. Moriyasu 

 

Giappone-Tunisia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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