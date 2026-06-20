Due incendi nei campi in poche ore tra Busca, Dronero e Morozzo: in azione i vigili del fuoco

Complice il caldo oggi ben due gli incendi che si sono sviluppati nelle campagne cuneesi richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.



Il primo poco dopo le 13 di oggi, sabato 20 giugno, tra Busca e Dronero in frazione Sant'Alessio, e il secondo a Morozzo alle 17.10.



In azione le squadre di Cuneo, con autobotte e aps, insieme ai volontari di Busca che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. A dare l'allarme lo stesso proprietario del terreno, che stava trebbiando e si è accorto del fumo, poi tramutato in fuoco.

L'intervento si è concluso senza conseguenze alle 14.50.



Sempre la squadra di Cuneo, dopo le 17, è stata impegnata a Morozzo per un altro intervento analogo in un campo, dove era in corso la trebbiatura. Anche qui l'allarme è stato lanciato dal proprietario del terreno.



Sul posto anche i volontari di Morozzo hanno contribuito alle operazioni di spegnimento e bonifica dell'area, attualmente in fase di ultimazione.