Torna il tradizionale Falò di San Giovanni a San Bartolomeo di Chiusa di Pesio

Mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 18.00, il Centro Sportivo Marguareis in Fraz. San Bartolomeo di Chiusa di Pesio ospiterà il tradizionale Falò di San Giovanni, uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate in Valle Pesio.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Sportivo Marguareis in collaborazione con Valle Pesio Servizi, il Comune di Chiusa di Pesio e l’Associazione Amici Alta Valle Pesio, con un ricco programma che unisce tradizione, intrattenimento e convivialità.

Fin dal tardo pomeriggio il pubblico potrà partecipare a numerose attività di animazione dedicate a grandi e piccoli. Dalle ore 18.00 alle 19.30 animazioni con “Flora”, mentre i “Vintage Games” animeranno la serata fino alle ore 21.00. Il “Face Painting” sarà invece in programma dalle ore 18.00 alle 20.30.

Grande protagonista dell’evento sarà la tradizione. Da oltre vent’anni l’Associazione Amici Alta Valle Pesio allestisce il consueto banco dedicato alle erbe di San Giovanni, dove sarà possibile trovare i caratteristici mazzetti da portare a casa come simbolo di buon auspicio, gli oracoli da affidare alle fiamme del falò e una selezione di tisane, biscotti e focacce locali.

La serata entrerà nel vivo alle ore 21.00 con il suggestivo Fire Show con i performer Fem Spettacoli Artisti, che si esibiranno in uno spettacolo di giocoleria infuocata. Gli artisti del “Trio Luci Itineranti” incanteranno il pubblico con una spettacolare danza su trampoli luminosi.

Il momento più atteso arriverà alle ore 21.45 con l’accensione del Grande Falò, affidata agli Arcieri del Tetto Bacchetta. Le esibizioni del “Trio Luci Itineranti” accompagneranno il pubblico anche durante questo suggestivo momento, simbolo della tradizione di San Giovanni.

A partire dalle ore 19.00 sarà inoltre possibile partecipare alla cena su prenotazione con un menù composto da agnolotti al burro e salvia e stinco di maiale con patate al forno. Costo del menù: 18 euro.

Per chi desidera unirsi alla festa senza prenotazione saranno disponibili hamburger e panini.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 344 5889 714

E-mail: info@vallepesioservizi.it

