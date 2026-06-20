Cuneo, festa del Parco 2026: 20esima edizione del pic nic in riva al Gesso

Al Parco fluviale Gesso e Stura il solstizio d’estate ha il sapore di una tradizione che negli anni è diventata un appuntamento fisso per i cuneesi. Domenica 21 giugno, nell’area relax sotto il Santuario degli Angeli, torna la Festa del Parco, che quest’anno spegne venti candeline e invita grandi e piccini a celebrare questo traguardo con l’ormai consueto picnic in riva al Gesso: un’esperienza semplice, ma potente, che riporta indietro nel tempo quando la domenica si andava al fiume per trascorrere una giornata di relax in buona compagnia. Il Parco infatti non è soltanto uno spazio naturale da preservare, ma anche un luogo di incontro e di vita comunitaria.

La festa comincia alle ore 16.00 con giochi e animazioni “C’è un sasso per te” dedicati ai bambini con i sassi che non mancano nell’area fluviale; l’accesso è libero e gratuito, i piccoli partecipanti verranno organizzati in gruppi con partenze scaglionate ogni 20 minuti fino alle ore 18.00.

Dalle 19.00 via libera al picnic sull’erba o seduti ai tavoli, ognuno potrà gustare il proprio cibo preferito con la raccomandazione di utilizzare solo stoviglie compostabili o riutilizzabili per dare il proprio contributo plasticfree.

Per questa occasione una torta speciale che verrà offerta a tutti i partecipanti intorno alle 20.30 insieme a coloro che hanno contribuito al progetto del Parco e alle numerose feste di inizio estate: volontari, dipendenti del Comune di Cuneo, amici e collaboratori.

Alle 21.30 spazio al cinema con la proiezione del film Il robot selvaggio e popcorn per tutti. Il robot selvaggio di Chris Sanders è un film d’animazione del 2024 accolto molto bene dal pubblico e valorizzato da premi internazionali. Racconta la storia di Roz, robot naufragato su un’isola disabitata che impara a entrare in relazione con gli animali e con l’ambiente. La regia unisce avventura, delicatezza e riflessione sul rapporto tra tecnica e natura, risultando particolarmente adatta a bambini, ragazzi e famiglie, ma capace di parlare con naturalezza anche agli adulti.

In caso di pioggia la prima parte della Festa sarà annullata ma, dalle 20.30 l’appuntamento sarà spostato sotto la tettoia di Piazza Virginio, per il taglio della torta e il film con popcorn.

Il mese di giugno vede altri quattro appuntamenti imperdibili: giovedì 25 alle ore 20.30, il Parco si illuminerà di centinaia di candele per una serata speciale tra musica, ascolto e condivisione intitolata Not(t)e di Luce. Un viaggio emozionale sulle note di Ludovico Einaudi insieme ai maestri Lorenzo Martini (pianoforte), Sara Cesano (violino) e Chiara Di Benedetto (violoncello). Un concerto intimo immerso nella natura, dedicato alla bellezza della vicinanza e della cura promosso dall’Associazione La Cura nello Sguardo.

Sabato 27 giugno alle 17, nello spazio sensoriale f’Orma in piazzale Walther Cavallera 13, torna La via del gigante d’acqua, visita giocata per famiglie che invita a vivere un’avventura a piedi nudi alla ricerca di Gorg, il grande gigante d’acqua del Parco, beniamino dei più piccoli.

Domenica 28 giugno alle 10.30 sarà poi la volta di I trekking del Parco | Uomo e natura, con partenza dalla Casa del Fiume e percorso lungo le piste ciclabili del Gesso. L’iniziativa, rivolta ad adulti e ragazzi dai 13 anni, si compone della visita alla mostra change e della passeggiata tematica sui cambiamenti della vegetazione, per lasciarsi sorprendere da quanto i cambiamenti climatici, i cicli geologici e l’intervento umano abbiano trasformato profondamente il nostro territorio nel corso del tempo.