“Cinema all’Arena” nel centro storico di Alba: i film più amati, sotto le stelle

Nel centro storico di Alba, l’Arena Guido Sacerdote ospita la rassegna “Cinema all’Arena”, con le proiezioni dei più amati film della stagione.

Undici date, dal 2 luglio al 6 agosto 2026, tutti i martedì e giovedì alle ore 21:45, a cura del Circolo del cinema “Il Nucleo”.

L’ingresso è di 4 Euro, ad eccezione della data del 2 luglio che sarà ad ingresso gratuito. In caso di maltempo, il film sarà ripreso la domenica successiva al passaggio inizialmente previsto.

Tutti gli eventi di Cinema, Teatro e Musica della rassegna “Arena d'Estate”, promossa dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Alba, sono pubblicati su https://visitalba.eu/

L’ingresso dell’Arena estiva del Teatro Sociale “Giorgio Busca”, è da via Accademia.

2 luglio (ingresso gratuito)

Giulio Regeni - Tutto il male del mondo di Simone Manetti

Un documentario che ricostruisce la vicenda del rapimento, della tortura e dell’omicidio del ricercatore italiano Giulio Regeni, avvenuta in Egitto nel 2016. Dalle parole della madre del ragazzo, «Sul corpo di Giulio c’era tutto il male del mondo», un esempio di cinema d’inchiesta militante e dalla parte giusta.

7 luglio

Le città di pianura di Francesco Sossai (Italia 2025)

Nella provincia veneta, tra serate alcoliche, giri in auto, paesaggi industriali, periferie urbane e campi coltivati, due amici di bevute inseguono la leggenda di un tesoro nascosto. Ad accompagnarli un giovane architetto in cerca di sé. Il film italiano rivelazione dell’anno, vincitore di ben 8 David di Donatello.

9 luglio

La grazia di Paolo Sorrentino (Italia 2025)

All’ultimo semestre di mandato, il Presidente della Repubblica Mariano De Santis (Toni Servillo), vedovo ed ex giurista, incalzato dalla figlia, deve prendere due decisioni: firmare una legge sull’eutanasia e concedere la grazia a due detenuti. Sorrentino entra ancora nel privato del potere pubblico e gira uno dei suoi film più belli e sinceri.

14 luglio

Amarga Navidad di Pedro Almodóvar (Spagna 2026)

Uno regista scrive la sceneggiatura del suo nuovo film e immagina la storia di una regista pubblicitaria che crea ispirandosi alle vite dei suoi cari. Ma cosa significa ispirarsi per uno scrittore? Non è forse come rubare? Almodóvar s’interroga sulla natura del cinema con un mélo meta-letterario incredibilmente emozionante.

16 luglio

La vita va così di Riccardo Milani (Italia 2025)

Una delle commedie italiane della stagione, ispirata alla vera storia di un pastore sardo che ha impedito la costruzione di un resort di lusso sulla spiaggia di Capo Malfatano, rifiutandosi di vendere un terreno e facendo causa all’impresa edilizia. Con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari.

21 luglio

Cinque secondi di Paolo Virzì (Italia 2025)

Un uomo vive solo nelle stalle ristrutturate di una villa in rovina. L’arrivo di una comunità abusiva di giovani dediti all’agricoltura distrugge la sua routine, ma lo costringe ad aprirsi al mondo e a fare i conti col passato. Virzì e Mastandrea ancora insieme per un dramma che ipotizza la possibilità di costruire una nuova società.

23 luglio

Marty Supreme di Josh Safdie (Usa 2025)

New York, 1952. Il commesso Marty Supreme è in realtà un campione di pingpong squattrinato col sogno di diventare professionista. Al suo scopo dedicherà l’intera esistenza, sfruttando chiunque possa servirgli. Da una storia vera, un film adrenalinico, folle e a rotta di collo, interpretato da Timothée Chalamet.

28 luglio

The Drama - Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli (Usa 2026)

La settimana prima del matrimonio, una coppia gioca a confidarsi la cosa peggiore mai fatta e tenuta segreta. La scoperta del segreto di lei costringe lui a ridefinire il loro rapporto e a chiedersi come agire di conseguenza. Uno dei film rivelazione dell’anno, con due attori bellissimi e ambigui, Zendaya e Robert Pattinson.

30 luglio

Primavera di Damiano Michieletto (Italia 2025)

Venezia, 1716. Orfana affidata all’Ospedale della pietà, Cecilia suona il violino e si esibisce nascosta da una grata. L’arrivo dell’anziano Antonio Vivaldi come nuovo maestro di musica cambierà tutto. Tratto da Stabat Mater di Tiziano Scarpa, con Tecla Insolia e Michele Riondino, una delle sorprese italiane della stagione.

4 agosto

Hamnet - Nel nome del figlio di Chloé Zhao (Usa-Uk 2025)

Stratford-upon-Avon, Inghilterra, XVI secolo: William Shakespeare e sua moglie Anne Hathaway vivono il lutto per la morte del figlio undicenne, destinato a lasciare nel drammaturgo un segno profondo da cui nascerà L’Amleto. Dramma storico e sentimentale che ha dato un Oscar come miglior attrice Jessie Buckley.

6 agosto

Cime tempestose di Emerald Fennell (Usa-Uk 2026)

Interpretato dalle due nuove star del cinema hollywoodiano, Margot Robbie e Jacob Elordi, una nuova trasposizione del capolavoro di Emily Brontë che rilegge il testo originale con un’estetica contemporanea e più erotica, a misura di un pubblico di adolescenti. Operazione ardita, premiata da un incasso milionario in tutto il mondo.