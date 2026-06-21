Apertura serale straordinaria per lo Sportello Salute Busca

È per giovedì 25 giugno, dalle 20.30 alle 22, la prima apertura straordinaria serale dello Sportello Salute Busca, per le istanze contro le liste d’attesa.

‘In occasione dell’estate, con apertura ordinaria in orario soltanto mattutino, abbiamo pensato di dare risposta ai cittadini che - per ovvie ragioni di lavoro - hanno difficoltà a recarsi allo Sportello’, spiegano i volontari.

Per i prossimi mesi, lo Sportello di Busca sarà pertanto attivo in alcune serate, che verranno via via comunicate attraverso i mezzi di stampa e i social.

‘Il nostro principale obiettivo è essere vicini ai bisogni della popolazione, trovando ogni possibile strategia perchè si possa usufruire facilmente del servizio che ci impegniamo ad offrire.

Considerando le difficoltà nell’ottenimento di visite e esami nei tempi previsti dall’impegnativa e nell’ambito di residenza, sarebbe paradossale che uno Sportello atto ad aiutare i cittadini nel garantire prenotazioni consone alle richieste, fosse difficilmente accessibile’, continuano i referenti dello Sportello.

Lo Sportello Salute Busca fa parte dell’Associazione Aria Aps, che si occupa della tutela delle persone fragili e dei loro diritti, da un lato dialogando con la popolazione per raccoglierne bisogni, segnalazioni, suggerimenti, dall’altro fungendo da tramite con le istituzioni civili e sanitarie, per rafforzare con loro la collaborazione.

‘Vista la numerosa affluenza di utenti, elemento che - insieme alle note di riconoscenza che quotidianamente riceviamo, ci conferma la fiducia risposta dai cittadini nell’attività dello Sportello

- l’apertura serale può rappresentare anche un’occasione per diluire l’affollamento e le lunghe code mattutine’, conclude Claudia Pirotti, Presidente Aria Aps.

Oltre alla serata del 25 giugno, lo Sportello continua l’ordinaria attività nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, presso i locali della Ex-Scuola Elementare ‘C. Michelis’, vicino al Municipio.

Per info sportellosalutebusca@gmail.com