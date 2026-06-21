Garessio, bene la prima escursione gratuita tra trekking e natura sul Bric Mindino

Si è svolta sabato 20 giugno la prima delle quattro uscite gratuite tra trekking e visite in grotta promosse dal Comune di Garessio con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di una ventina di persone che, accompagnate dalle guide escursionistiche ambientali abilitate dalla Regione, Aldo e Gabriele, sono partite dalla frazione Mindino per raggiungere la vetta del Monte Bric Mindino. Un percorso immerso nella natura, tra suggestivi boschi e praterie che ha permesso ai partecipanti di apprezzare alcuni degli scorci più caratteristici dell’alta Val Tanaro.

A conclusione dell’escursione, il gruppo ha potuto condividere un gradito momento conviviale presso l’Antico Convento, che si ringrazia per la cortese ospitalità e l’accoglienza riservata ai partecipanti.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dai presenti, confermando l’interesse per le attività di scoperta del territorio organizzate dal Comune.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che hanno preso parte alla giornata e ricorda che sono già aperte le prenotazioni per i prossimi appuntamenti gratuiti in programma.

Il 25 luglio si terrà un trekking e una speciale visita alla Grotta del Gazzano, iniziativa inserita nel calendario delle celebrazioni per il centenario di San Bernardo, mentre l’8 agosto è prevista un’ulteriore escursione tematica alla scoperta delle ricchezze naturalistiche e culturali del territorio garessino