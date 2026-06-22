NUOTO / Anita Gastaldi cala il tris al Meeting di Merano, ora testa al Trofeo Settecolli

Quello appena concluso è stato un fine settimana trionfale per Anita Gastaldi che al Cool Swim Meeting di Merano ha calato un incredibile tris di successi. La 23enne di Bra ha infatti confermato la sua grande versatilità vincendo i 50 dorso, i 50 farfalla e i 100 stile libero.

L’evento altoatesino, giunto alla sua decima edizione, ha visto partecipare quasi ottocento atleti in rappresentanza di circa sessanta società e otto nazioni (Italia, San Marino, Germania, Austria, Brasile, Svizzera, Bahrein e Spagna).

Il weekend della cuneese è iniziato nella giornata di venerdì 19 giugno quando, in serata, ha trionfato nei 50 dorso: per lei un ottimo 28”49 che le vale la quarta miglior prestazione personale di sempre, seconda Rossella Indelicato (30”40) e terza Chiara Rotunno (30”78).

La braidese, scesa in vasca al Lido di Merano con i colori della Nazionale, ha bissato e poi triplicato il successo nel pomeriggio di sabato 20 grazie alle vittorie nei 50 farfalla e nei 100 stile libero.

La Gastaldi ha fermato le lancette sul 27”42 nei 50 farfalla precedendo Alice Groppo (27”55) ed Elena Missora (27”62). Infine, nei 100 stile, ha fatto segnare un buon 55”54 davanti a Sofia Morini (55”81) e Anna Chiara Mascolo (56”05).

Ora per la carabiniera braidese in programma l’imminente 62esimo Trofeo Settecolli (26-28 giugno al Foro Italico di Roma) che andrà a definire la selezione azzurra che parteciperà agli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto prossimo.