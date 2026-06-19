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Economia | 19 giugno 2026, 19:46

Autisti con patente D + CQC persone – Assunzione immediata

Se interessati, si prega di inviare la propria candidatura all'indirizzo email: info@fracchiaviaggi.it

Autisti con patente D + CQC persone – Assunzione immediata

L’azienda Fracchia Viaggi srl, con sede a Caraglio, ricerca n. 2 autisti in possesso di patente D + CQC persone, da inserire nel proprio organico con disponibilità immediata.
La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi.

Attività previste:

  • Servizio scuolabus su Cuneo e zone limitrofe
  • Servizi di linea
  • Viaggi turistici settimanali e nel weekend
  • Transfer da/per aeroporti
  • Servizi di noleggio con conducente (NCC) e navette serali

Requisiti:

  • Patente D + CQC persone in corso di validità
  • Serietà, affidabilità e motivazione
  • Disponibilità e flessibilità negli orari

Offerta:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Possibilità di inserimento full-time o part-time

In riferimento alla normativa sulla trasparenza salariale entrata in vigore in Italia dal 7 giugno 2026, Decreto legislativo n. 96/2026, recepita la Direttiva UE 2023/970 si conferma che la retribuzione mensile lorda è di euro 1.521,13 alla quale si sommano trasferte e bonus. 
 

Se interessati, si prega di inviare la propria candidatura all'indirizzo email: info@fracchiaviaggi.it  

Per informazioni e chiarimenti chiamare il numero 340-1012532

I.P.

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