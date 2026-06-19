Autisti con patente D + CQC persone – Assunzione immediata

L’azienda Fracchia Viaggi srl, con sede a Caraglio, ricerca n. 2 autisti in possesso di patente D + CQC persone, da inserire nel proprio organico con disponibilità immediata.
La selezione è rivolta a candidati di entrambi i sessi.
Attività previste:
- Servizio scuolabus su Cuneo e zone limitrofe
- Servizi di linea
- Viaggi turistici settimanali e nel weekend
- Transfer da/per aeroporti
- Servizi di noleggio con conducente (NCC) e navette serali
Requisiti:
- Patente D + CQC persone in corso di validità
- Serietà, affidabilità e motivazione
- Disponibilità e flessibilità negli orari
Offerta:
- Contratto a tempo indeterminato
- Possibilità di inserimento full-time o part-time
In riferimento alla normativa sulla trasparenza salariale entrata in vigore in Italia dal 7 giugno 2026, Decreto legislativo n. 96/2026, recepita la Direttiva UE 2023/970 si conferma che la retribuzione mensile lorda è di euro 1.521,13 alla quale si sommano trasferte e bonus.
Se interessati, si prega di inviare la propria candidatura all'indirizzo email: info@fracchiaviaggi.it
Per informazioni e chiarimenti chiamare il numero 340-1012532