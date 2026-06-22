Ceva, consegnato un attestato di riconoscimento e ringraziamento alla Croce Bianca per i suoi 50 anni di servizio

L’Amministrazione comunale ha partecipato alle celebrazioni per i 50 anni di Croce Bianca di Ceva. Sabato 20 giugno, insieme ad altri rappresentanti istituzionali, il sindaco Fabio Mottinelli e gli assessori Laura Amerio e Luca Prato hanno preso parte alla mattinata di festeggiamenti, durante la quale è stata anche inaugurata una nuova ambulanza donata proprio alla Croce Bianca.

Nella serata di domenica 21 giugno al Teatro Marenco si è concluso il calendario di eventi dedicati a questo importante anniversario. In tale sede, l’Amministrazione ha donato alla Croce Bianca un attestato di riconoscimento e ringraziamento per questi 50 anni di impegno e dedizione sul territorio e per la salute dei cittadini.

“La Croce Bianca è un presidio fondamentale di Ceva e del nostro territorio”. Queste le parole del sindaco Fabio Mottinelli. “Il loro lavoro garantisce un’assistenza sanitaria costante, una presenza discreta ma continua nelle vite di tutti noi. Il tempo e le energie che queste persone hanno scelto di dedicare agli altri è assolutamente onorevole e merita, anzi deve essere riconosciuto come un valore aggiunto per tutta la comunità. Si tratta di una realtà a cui io stesso sono molto legato, e tagliare il nastro di questo traguardo mi emoziona. Grazie Croce Bianca, grazie personale medico-sanitario, grazie volontari per essere da 50 anni al fianco della città, della nostra sicurezza e del nostro benessere”.



