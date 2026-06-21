In Valle Varaita luglio si apre con la colletta alimentare

L'Associazione di Volontariato “Spazio Vitale” di Piasco organizzerà nelle prime settimane di luglio una colletta alimentare presso i supermercati della Valle Varaita.

Una delle attività dell'Associazione è la distribuzione settimanale di generi alimentari alle persone del territorio della valle in difficoltà, recentemente si è trovata a far fronte ad un aumento delle richieste di aiuto, è nata di conseguenza l'esigenza di organizzare una raccolta straordinaria, in aggiunta a quella che viene fatta di solito in inverno.

Sabato 4 luglio i volontari saranno presenti presso il Market Unes di Piasco e l'OK Market di Sampeyre, l'11 luglio presso l'OK Market di Venasca, con orario 9/12 e 15:30/18:30.

Tra le altre attività di cui si occupa l’Associazione vi sono lo scambio e la distribuzione di abiti usati, uno sportello di ascolto e uno “sportello salute”, in cui si aiutano le persone a inoltrare istanze per poter ottenere il rispetto dei tempi di prenotazione per le prestazioni sanitarie.