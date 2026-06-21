Grande partecipazione a Lesegno per la serata Auser: 2.340 euro a sostegno dell'associazione

Venerdì 11 giugno, presso la Società Operaia di Lesegno in località Prata, si è svolta una serata conviviale a conclusione del corso di ginnastica organizzato e condotto dal dottor Raia che ha coinvolto per i festeggiamenti i Dama Duet.

Erano presenti il sindaco Emanuele Rizzo e il presidente dell'Auser Val Tanaro, avv. Natale Roberi. Alla serata hanno partecipato circa cento persone; l'elevato numero di adesioni non ha purtroppo consentito di accogliere tutte le richieste di partecipazione.

Il gustoso menù è stato preparato dalle volontarie della Società Operaia, coordinate dal presidente Francesco Celi. All'organizzazione dell'evento hanno contribuito anche i volontari Auser Val Tanaro di Lesegno, che quotidianamente si occupano del trasporto dei residenti per visite mediche e altre necessità assistenziali.

Nel corso del 2025 sono stati effettuati 151 servizi, percorrendo complessivamente 9.400 chilometri. Gli undici volontari di Lesegno hanno svolto questi trasporti utilizzando un'autovettura di proprietà.

L'Auser, attraverso il servizio di trasporto sociale, opera nei comuni della Valle Tanaro a partire da Briga Alta. Recentemente, grazie ai contributi dei Comuni, delle Fondazioni CRT e CRC, di associazioni e di privati cittadini, è stato possibile acquistare una nuova autovettura destinata alla sede di Garessio.

"L'aumento costante delle richieste - spiegano dall'Auser - rende ora necessario individuare una soluzione analoga anche per Lesegno e per il territorio cebano. A tale scopo, alla fine del 2025, l'Auser ha incontrato le amministrazioni comunali interessate e la Comunità Montana, ottenendone il patrocinio e il sostegno.

Nel corso della serata di venerdì sono state raccolte offerte per un totale di 2.340 euro, che saranno interamente destinate a sostenere le spese dei servizi svolti dall'associazione.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito con la loro partecipazione e generosità. I servizi dell'Auser sono gratuiti e vengono sostenuti esclusivamente attraverso donazioni".

Chi desidera sostenere l'associazione può destinare il 5 per mille indicando il codice fiscale 97321610582 nella propria dichiarazione dei redditi.

Per eventuali donazioni è possibile effettuare un versamento sul conto corrente con IBAN:

IT33M0342546350CC0042001105

Per richiedere informazioni, usufruire dei servizi o proporsi come volontario, è possibile contattare il centralino al numero 353 4698872 oppure visitare il sito dell'associazione e inviare la propria candidatura.