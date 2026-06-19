"No(t)te di Luce" conquista Busca: oltre 230 persone unite dalla solidarietà

È stata una serata carica di emozioni, partecipazione e bellezza quella andata in scena ieri sera a Busca per "No(t)te di Luce: Sinfonie di Vita", l'evento promosso dall'Associazione La Cura nello Sguardo ODV.

Oltre 230 persone si sono ritrovate ai piedi della Panchina Gigante per condividere un momento unico, immersi nelle suggestive melodie di Ludovico Einaudi e nella magia di centinaia di piccole luci che hanno illuminato la notte. Un concerto intenso e coinvolgente, capace di unire musica, natura e solidarietà in un'unica grande emozione collettiva.

La straordinaria partecipazione del pubblico ha confermato ancora una volta quanto il territorio sappia rispondere con sensibilità e vicinanza quando si parla di cura, dignità e sostegno alle persone più fragili. Una serata che resterà nel cuore di tutti i presenti e che rappresenta un importante messaggio di speranza e condivisione.

L'Associazione La Cura nello Sguardo ODV desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Busca per il patrocinio e la preziosa collaborazione nella realizzazione dell'evento, oltre che a MGO Marco Gallo Odontoiatria per il fondamentale sostegno che ha contribuito a rendere possibile questa iniziativa. Un grazie speciale va inoltre a tutti i partecipanti che, con la loro presenza e con le generose offerte raccolte durante la serata, hanno dimostrato concretamente vicinanza ai progetti dell'Associazione.

Ma il viaggio di "No(t)te di Luce" non è ancora finito.

Giovedì 25 giugno il grande finale arriverà a Cuneo, nella splendida cornice dell’area relax del Parco Fluviale presso la Big Bench, sotto il Santuario degli Angeli dove l'Associazione La Cura nello Sguardo ODV desidera chiamare a raccolta l'intera comunità per un nuovo e straordinario momento di partecipazione collettiva. L'obiettivo è riempire ogni spazio disponibile e dimostrare ancora una volta quanto il territorio cuneese sappia essere unito e presente quando si parla di Cure Palliative, dignità della vita e vicinanza alle persone.

Ad accompagnare il pubblico sotto il cielo stellato saranno le indimenticabili melodie di Ludovico Einaudi, interpretate dal vivo da Lorenzo Martini al pianoforte, Sara Cesano al violino e Chiara Di Benedetto al violoncello. Centinaia di luci avvolgeranno musicisti e spettatori in un'atmosfera suggestiva e coinvolgente, trasformando il concerto in un'esperienza di autentica condivisione e solidarietà.

L'Associazione desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Cuneo per il patrocinio, la collaborazione e la vicinanza dimostrata, e alla direzione del Parco Fluviale per aver accolto questa iniziativa in una delle cornici naturali più belle e significative del territorio.

«La musica cura l'anima e unisce le persone, superando ogni barriera», ricorda Fabrizio Giai, presidente dell'Associazione La Cura nello Sguardo ODV. «Con questa tappa finale a Cuneo vogliamo lanciare un ultimo, grande abbraccio collettivo. Partecipare significa non solo vivere una serata di grande bellezza, ma sostenere concretamente i nostri progetti a favore delle persone che affrontano la malattia e delle loro famiglie».

L'ingresso è gratuito con registrazione obbligatoria online. Durante la serata sarà possibile sostenere le attività dell'Associazione attraverso una donazione libera.

L'organizzazione ricorda che l'evento si svolgerà interamente nell'area verde del Parco Fluviale: non saranno presenti sedie e si consiglia ai partecipanti di portare con sé plaid, coperte o cuscini per vivere al meglio l'esperienza sul prato.

Dopo la straordinaria partecipazione registrata a Busca, l'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, ai giovani e a chiunque creda nel valore della solidarietà: facciamo risplendere Cuneo con la luce della partecipazione e della cura.