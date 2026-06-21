Vent’anni di solidarietà: "Voglia di Crescere Odv" festeggia il compleanno donando un’ambulanza neonatale all’Ospedale di Cuneo

Vent’anni trascorsi a fianco dei bambini più fragili e delle loro famiglie, coronati da un dono straordinario per l’intera comunità che trasforma un grande sogno in una realtà concreta. In occasione del ventesimo anniversario dalla sua fondazione, l’Associazione Voglia di Crescere Odv ha donato un’ambulanza di ultima generazione per il trasporto neonatale d’emergenza alla Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Un traguardo che si aggiunge a una storia di generosità immensa: dal 2011 al 2026, infatti, l’associazione ha donato al reparto di Terapia Intensiva Neonatale la cifra straordinaria di 595.237,41 euro, investiti in strumentazioni mediche d’avanguardia e in progetti di umanizzazione delle cure. Un numero importante, che racconta quindici anni di amore, solidarietà e vicinanza concreta ai bambini ed alle loro famiglie, rendendo il reparto più accogliente per i piccoli pazienti e per i loro genitori.

Il nuovo mezzo di soccorso opererà su tutto il territorio della provincia di Cuneo. Il suo compito sarà prelevare i neonati prematuri o con gravi patologie dai diversi presidi ospedalieri della Granda per trasferirli in totale sicurezza. I piccoli pazienti saranno così centralizzati nella TIN di Cuneo, riconosciuta come un centro di assoluta eccellenza sanitaria e punto di riferimento strategico per il Piemonte meridionale.

L’ambulanza è una vera e propria terapia intensiva su ruote. È dotata di termoculle avanzate, sistemi di ventilazione speciali e monitoraggi specifici per neonati di pochissimi grammi. Questa tecnologia consente all’equipe medica e infermieristica della TIN di iniziare le cure specialistiche e stabilizzare il neonato già durante il viaggio. Ma questa ambulanza non porta solo attrezzature e tecnologia, porta con sé il cuore di un'intera comunità: ogni chilometro che percorrerà racconterà una storia di generosità e ogni intervento sarà anche merito di chi ci ha sostenuto.

"Questa non è semplicemente un'ambulanza: è soprattutto una promessa mantenuta e un grande sogno che finalmente diventa realtà" – dichiara la Presidente Daniela Ferrero - "Festeggiare vent'anni di attività significa guardare indietro a tanta strada fatta, ma soprattutto guardare avanti al futuro dei nostri bambini. Questa cifra di quasi 600 mila euro donata in questi anni testimonia il nostro impegno totale verso il reparto. Un risultato che non avremmo mai potuto raggiungere da soli: il nostro grazie più profondo e sentito va a tutti i cittadini, alle aziende e a chi ci sostiene da anni con fiducia e affetto costante. Un ringraziamento speciale va a ciascuna singola persona che ha fatto una donazione, grande o piccola: ognuno di voi ha messo un mattoncino per salvare queste piccole vite. Il ringraziamento più grande va a chi ha scelto il volontariato, donando il proprio tempo e le proprie energie per far crescere questa associazione giorno dopo giorno. Infine, grazie di cuore a tutti coloro che, fin dall'inizio, hanno creduto in noi e nella nostra missione. Non c'era modo migliore per celebrare questo anniversario se non con questo nuovo mezzo vitale, che garantirà a ogni neonato prematuro della provincia un viaggio sicuro verso le cure d'eccellenza dell'Ospedale di Cuneo".