Presentata la Cisl Run 2026: sport, solidarietà e impegno sociale al servizio del territorio

Si è svolta oggi, 22 giugno, presso la sede della CISL di Cuneo, nel Salone Bertolino, la presentazione ufficiale della “Cisl Run 2026”, la corsa non competitiva a scopo benefico che si terrà mercoledì 24 giugno alle 18.30 a Cuneo.

Accanto al Segretario Generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione, erano presenti i componenti della Segreteria Tiziana Mascarello e Pierluigi Marengo, insieme ai membri dello staff organizzativo che, negli ultimi mesi, hanno lavorato alla realizzazione dell’iniziativa.

Correrà con i partecipanti Alice Minetti allenatore specialista Fidal – settore endurance – e allenatrice Fisky – Sky running.

L’atmosfera durante la presentazione era carica di entusiasmo e partecipazione. Evidente la soddisfazione per aver portato a compimento un progetto nato dalla volontà, in primo luogo del Segretario Solavagione, di coniugare sport, solidarietà e impegno sociale. Un’emozione condivisa, frutto di mesi di lavoro.

Dopo i saluti iniziali, il Segretario Generale ha ringraziato tutti i presenti e ha rivolto un particolare apprezzamento agli enti che hanno patrocinato l’iniziativa: la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente Alberto Cirio, il Comune di Cuneo con la Sindaca Patrizia Manassero e la Provincia di Cuneo con il Presidente Luca Robaldo. Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto agli sponsor che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione della manifestazione.

Per il quarto anno consecutivo la Cisl Cuneo organizza questa corsa non competitiva a scopo benefico, confermando il proprio impegno a favore della comunità e delle persone più fragili. Il ricavato dell’edizione 2026 sarà interamente devoluto all’Associazione A-Fidati Cuneo, realtà che opera a sostegno di giovani e famiglie che affrontano situazioni di disagio e sofferenza.

Solavagione: “È un piacere poter contribuire concretamente e offrire sostegno a chi sta attraversando momenti difficili della propria vita.

Partiremo dalla sede della Cisl di Cuneo. Percorreremo un percorso meraviglioso, immerso nei boschi e nella natura. Quest'anno il ricavato sarà devoluto all'associazione A-fidati, che si occupa di giovani che stanno vivendo momenti particolarmente delicati della loro vita, segnati da sofferenza, bulimia, anoressia e comportamenti suicidari. Tutte le risorse raccolte saranno destinate a questa associazione, che, grazie anche all'intervento di personale qualificato, potrà offrire sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie, aiutandoli a intravedere un percorso di uscita dall'incubo e dalla sofferenza che stanno vivendo. Noi crediamo molto nei giovani – ha proseguito Solavagione. Riteniamo che negli ultimi anni abbiano dovuto affrontare situazioni particolarmente difficili e indipendenti dalla loro volontà. Per questo sentiamo una forte responsabilità nei loro confronti e, attraverso questa iniziativa, cerchiamo di dare un aiuto concreto a una causa così importante.La Cisl Cuneo vuole essere sempre più aperta e vicina alle persone, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità. Partecipare alla Cisl Run significa contribuire concretamente a sostenere giovani e famiglie in difficoltà”.

Lo staff organizzativo è composto da: Alessia Comba, Adelaide Lamberti, Daniele Racca, Damiana Olivero e Ugo Brunetto.

Il percorso, lungo circa 7 chilometri, sarà aperto a tutti e non avrà carattere competitivo, confermando la volontà degli organizzatori di promuovere uno stile di vita sano e favorire la partecipazione della cittadinanza.

Le iscrizioni possono essere effettuate sia in Cisl Cuneo in Via Cascina Colombero che il giorno stesso.

Costo di partecipazione: 12 € (bambini gratis fino a 10 anni). I moduli di iscrizioni possono sono pubblicati sul sito www.cislpiemonte.it/cuneo

A ogni partecipante verranno consegnati una T-shirt commemorativa e un pacco gara, mentre al termine della corsa sarà offerto un aperitivo per condividere insieme un momento di convivialità. L’obiettivo è quello di creare un’occasione capace di coinvolgere famiglie, runners, sportivi e semplici appassionati, in un’iniziativa davvero aperta a tutti.