CICLISMO / Strabiliante Nicole Bracco: mantiene la maglia rosa collezionando l'undicesimo podio stagionale

Una frazione di circa 74 km quella dedicata alle donne allieve (under 16), tra le colline della valle Olona nella pedemontana varesotta.

Una prova di valore per le atlete lombarde, che oltre a dover controllare la classifica generale del Trofeo Rosa si giocano il titolo Regionale in palio.

Un percorso molto selettivo caratterizzato da 5 tornate da 4,5 km nell'abitato di Gorla, per poi prendere direzione verso Olgiate Olona ed affrontare un secondo tracciato di circa 13 km da ripetersi per 4 volte. Ad ogni passaggio sono due le ascese da affrontare delle quali la più significativa è la salita del Molino Ponti a Gorla Maggiore di lunghezza 700 m e una pendenza media del 5.1% con punte al 9%.

Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) in Maglia Rosa si rende nuovamente protagonista di giornata.

Numerosissimi i tentativi di fuga, tra i quali sicuramente degno di attenzione da parte dell'intero gruppo, il tentativo della saviglianese in coppia con Teodora Castelli (Vangi Ladies Cycling Team). Tentativo che purtroppo viene vanificato dal gruppo dopo pochi chilometri a velocità esasperata. Medesima sorte avviene per la coppia delle atlete Letizia Esposto Giovanelli (HG Team) ed Elisa Sansottera Paiusco (JU Green Gorla Minore) che si avvantaggiano di 30 secondi per poi essere riassorbite. Infine, il tentativo di 7 atlete tra le quali due Cesanine, rispettivamente Martina Pianta e Nicole Canu, che insieme ad alcune teste di serie come Emma Cocca (Sport Club Brescia – Flandres Love) e Nina Marinini (Biesse Carrera Premac) si avvantaggiano sul penultimo passaggio della salita grazie ad un forcing inferto della scalatrice campionessa Toscana Olivia Giovannetti (team Fabiana Luperini).

Ma nulla di fatto, all'ultimo giro il gruppo delle migliori si ricompatta e si prepara al finale di gara. Si apre uno scenario per finisseuse e velociste.

La discesa percorsa ad altissima velocità con Nicole Bracco nelle posizioni di testa lascia però successivamente spazio ad un momento di calma in cui molte atlete attardate rientrano per un soffio nella testa di gara. Si lancia la volata, una chiusura di varchi rilega Nicole Bracco alla quinta posizione nell'ultima curva prima del traguardo.

La volata poderosa della maglia rosa saviglianese rimonta due atlete posizionandosi al terzo gradino del podio. Un risultato eccellente che vede la quattordicenne Nicole Bracco preservare la leadership nella classifica generale, incalzata dalla vittoriosa Nina Marinini (Biesse Carrera Premac) che oltre a vincere il titolo Regionale Lombardo si porta a due soli punti di svantaggio nella classifica Rosa. In seconda piazza chiude la campionessa Toscana Olivia Giovannetti (team Fabiana Luperini). Da sottolineare la decima piazza di Martina Pianta (SC Cesano Maderno). Una domenica calda di inizio estate ricca di emozioni e dal sapore speciale per una Nicole Bracco che nella prossima frazione di domenica 28 giugno in provincia di Pisa partirà ancora come leader assoluta.

Infine, da sottolineare tra le esordienti donne, la meravigliosa vittoria di Michelle Spinoni (SC Cesano Maderno) che si laurea Campionessa Regionale Lombarda esordienti secondo anno grazie anche ad un esemplare lavoro di squadra delle componenti del team brianzolo diretto in primis dalla generosissima compagna Aurora Cerame.



