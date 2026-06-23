Ciclismo in Piazza Galimberti: un pomeriggio di sport gratuito aperto a tutti i bambini e le bambine

Il grande ciclismo si prepara a invadere le strade della provincia, e il cuore pulsante del capoluogo si trasforma per un intero pomeriggio in un vero e proprio circuito dedicato ai più giovani. Venerdì 26 giugno, la centralissima Piazza Galimberti farà da splendida cornice a un doppio appuntamento ciclistico giovanile, organizzato dal Velo Club Esperia Piasco in sinergia con il Comitato Provinciale FCI di Cuneo, e inserito ufficialmente nell'ambito degli attesissimi eventi collaterali della Granfondo "La Fausto Coppi".

La giornata si svilupperà in due momenti distinti e pensati per coinvolgere tutti. Il pomeriggio si aprirà alle ore 14:30 (con ritrovo previsto per le 13:00) con la "Junior Cup 2026", una prova di abilità e gincana riservata ai ragazzi e alle ragazze della categoria Giovanissimi regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana. I giovani atleti si sfideranno in un percorso tecnico studiato per metterne in luce destrezza, precisione e controllo del mezzo.

Successivamente, a partire dalle ore 16:30 (con ritrovo alle ore 15:00), la scena sarà tutta per il "Gioco Ciclismo", un evento promozionale totalmente gratuito e aperto a tutti i bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni che non hanno mai praticato questo sport a livello agonistico. L'obiettivo dell'iniziativa è chiaro: permettere a chiunque di provare l'emozione delle due ruote in totale sicurezza, trasformando lo sport in un momento puro di aggregazione e gioco. Non è richiesta alcuna iscrizione preventiva: per scendere in pista sarà sufficiente presentarsi direttamente in piazza muniti della propria bicicletta (di qualsiasi tipo) e dell'indispensabile caschetto protettivo.

"Come Velo Club Esperia Piasco siamo orgogliosi di portare il ciclismo giovanile nel cuore pulsante di Cuneo", dichiara Bruno Salvatico, Presidente del sodalizio organizzatore. "Una cornice prestigiosa e centrale come Piazza Galimberti rappresenta un'opportunità straordinaria per avvicinare nuove generazioni a questo sport meraviglioso. Vogliamo che la piazza diventi un luogo di festa, di inclusione e di scoperta per intere famiglie. Il nostro obiettivo principale è abbattere ogni barriera e dare la possibilità a tutti i bambini di salire in sella in modo giocoso, sicuro e accessibile. Invitiamo tutti i genitori a portare i loro figli: bastano una bici, un caschetto e la voglia di divertirsi insieme. Ci tengo inoltre a ringraziare il Comitato Provinciale FCI di Cuneo e tutte le società ciclistiche giovanili della provincia per il fondamentale aiuto nell'organizzazione di questo evento”

Un ringraziamento speciale va infatti a tutte le realtà che lavorano attivamente sul territorio a fianco della società organizzatrice e del Comitato Provinciale FCI di Cuneo: A.S.D. Alba Bra Langhe Roero, Ardens Cycling Team, G.S. Passatore ASD e Vigor Cycling Team, unite dal comune obiettivo di promuovere i valori sani e formativi dello sport giovanile. I ringraziamenti sono anche estesi alla ASD FAUSTO COPPI ON THE ROAD che ospiterà questa competizione.