Assemblea Confindustria, da 150 anni custodi delle idee Jacobacci & Partners accelera sul valore dell'innovazione [VIDEO]

Nata a Torino nel 1872 e forte di un secolo e mezzo di storia, Jacobacci & Partners si conferma un punto di riferimento assoluto nel campo della proprietà intellettuale.

A margine dell'ultima Assemblea annuale di Confindustria Cuneo e Piemonte, Enrica Acuto Jacobacci ha delineato l'identità e la missione contemporanea di un gruppo capace di unire una forte capillarità locale a una solida rete internazionale in Italia, Francia e Spagna.

Al centro della visione aziendale c'è un cambio di paradigma cruciale per il sistema produttivo: il passaggio dalla semplice protezione legale alla crescita strategica. Il patrimonio di creatività e innovazione delle imprese non va infatti solo difeso, ma valorizzato per diventare un asset economico centrale.

“L'obiettivo oggi non è più soltanto la tutela fine a se stessa, ma la valorizzazione delle idee, del saper fare e della creatività che compongono l'enorme bagaglio del nostro Paese”, ha spiegato Enrica Acuto Jacobacci, sottolineando la missione di tradurre l'ingegno in un valore tangibile per gli imprenditori.

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