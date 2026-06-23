Montagna e connettività, da Monterosso Grana un modello per ridurre il divario digitale delle vallate piemontesi

La connettività come infrastruttura strategica per il futuro della montagna e come strumento per garantire piena cittadinanza digitale alle comunità locali. È questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto a Monterosso Grana tra l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna Marco Gallo, il sindaco Stefano Isaia e Riccardo Passantino, referente Affari Istituzionali Territoriali Area Nord Ovest di Open Fiber.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sullo sviluppo delle infrastrutture digitali nel territorio e sulle prospettive di crescita offerte dalla diffusione della banda ultra larga.

Monterosso Grana è stato infatti tra i primi Comuni della Valle Grana a beneficiare dell’arrivo della fibra ottica a banda larga, un investimento che ha contribuito a ridurre il divario digitale e a rendere il territorio più attrattivo per famiglie, imprese, professionisti e attività economiche.

«Oggi parlare di montagna significa parlare anche di cittadinanza digitale – dichiara l’assessore regionale Marco Gallo –. La possibilità di accedere a una connessione veloce e affidabile non riguarda soltanto la tecnologia, ma la concreta possibilità di esercitare diritti, accedere ai servizi, lavorare, studiare e fare impresa. Garantire la cittadinanza digitale nelle aree montane significa assicurare alle comunità delle vallate le stesse opportunità disponibili nei grandi centri urbani. È una sfida che riguarda la coesione territoriale, la qualità della vita e la capacità di contrastare lo spopolamento.»

«Per questo la Regione Piemonte considera la connettività una delle infrastrutture più strategiche per il futuro della montagna. Senza connessioni adeguate non esistono telemedicina, servizi digitali efficienti, lavoro agile o nuove opportunità per le imprese. La cittadinanza digitale è oggi una componente essenziale della cittadinanza tout court: senza connettività non esiste piena uguaglianza tra territori. Accanto agli investimenti nazionali sulla banda ultra larga, la Regione ha scelto di sostenere questo percorso anche attraverso una misura da 4 milioni di euro dedicata ai territori montani, finalizzata a favorire innovazione, accessibilità ai servizi digitali e nuove opportunità di sviluppo per comunità e imprese. La montagna del futuro si costruisce con infrastrutture materiali e digitali, capaci insieme di abbattere le distanze e creare nuove opportunità.»

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato come gli investimenti nelle reti digitali rappresentino oggi uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la competitività delle aree montane, favorire l’insediamento di nuove attività economiche e migliorare l’accesso ai servizi per cittadini e imprese.

«L’arrivo della fibra ottica ha rappresentato un passaggio importante per la nostra comunità – sottolinea il sindaco Stefano Isaia –. Oggi disporre di collegamenti veloci e affidabili significa offrire maggiori opportunità ai cittadini, alle imprese, ai professionisti e alle attività turistiche. Per un Comune montano come il nostro, la qualità delle connessioni è un elemento sempre più determinante per attrarre nuove famiglie, sostenere chi lavora sul territorio e migliorare la qualità della vita della comunità.»

L’incontro ha confermato la volontà di proseguire il confronto tra istituzioni e operatori del settore per accompagnare la trasformazione digitale dei territori montani, riconoscendo nella connettività una leva fondamentale per lo sviluppo, l’innovazione e la permanenza delle comunità nelle vallate piemontesi.