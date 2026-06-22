Il Dott. Paolo Bedino, specialista in Ortopedia e Traumatologia,  entra nel team dello Studio Medico Galeno di Saluzzo

Lo Studio Medico Galeno di Saluzzo è lieto di annunciare l’ingresso nel proprio team di professionisti del Dott. Paolo Bedino, Medico Chirurgo specializzato in Ortopedia e Traumatologia.

Nato nel cuneese, il Dott. Bedino si è laureato con 110/110L presso l’Università di Torino discutendo una tesi dal titolo “Valutazione clinica e strumentale dei pazienti sottoposti a intervento di revisione acetabolare con utilizzo di componente protesica custom made”.

Successivamente ha conseguito la specialità presso l’Università di Torino con 70/70 e lode discutendo una tesi dal titolo “Risultati funzionali e biomeccanici in pazienti sottoposti a impianto di Protesi Totale di Ginocchio BCR: analisi di correlazione e implicazioni cliniche”.

Ha iniziato la sua formazione presso la Clinica Universitaria CTO di Torino (direttore Prof. A. Massè), consolidata poi presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno (direttore Dr. M. Schiraldi), centro di riferimento ad alto volume chirurgico, dopo svolge attualmente la propria attività ospedaliera come Dirigente Medico.

Aree di eccellenza

Il Dott. Bedino porta nello Studio Galeno una competenza specifica e approfondita in particolare nella:

Chirurgia dell’anca principale area di attività, con approccioricostruttivo e protesico di primo impianto e di revisione, utilizzando diversi accessi chirurgici (postero-laterale, anteriore diretto e bikini);

principale area di attività, con approccioricostruttivo e protesico di primo impianto e di revisione, utilizzando diversi accessi chirurgici (postero-laterale, anteriore diretto e bikini); Chirurgia traumatologica: gestione di traumi semplici e complessi dell’apparato muscolo-scheletrico, con particolare focus su arti inferiori e distretto coxo-femorale;

gestione di traumi semplici e complessi dell’apparato muscolo-scheletrico, con particolare focus su arti inferiori e distretto coxo-femorale; Chirurgia protesica di ginocchio: trattamento avanzato dell’artrosi e delle patologie degenerative, sia con tecnica convenzionale che robotica.

La sua esperienza si è sviluppata inizialmente presso il CTO di Torino nella chirurgia protesica e traumatologica dell’anca e del bacino, per poi consolidarsi e crescere a Verduno con un alto volume di interventi di chirurgia dell’anca (con differenti tecniche e accesso), del ginocchio e di traumatologia dell’arto inferiore.

Attività ambulatoriale Presso lo Studio Medico Galeno

il Dott. Bedino eseguirà visite specialistiche ortopediche, valutazioni pre e post-operatorie, nonché terapie infiltrative tradizionali ed ecoguidate all’anca. Tra i trattamenti offerti rientra anche il Barbotage (litoclasia percutanea ecoguidata), procedura mini-invasiva indicata soprattutto per il trattamento della tendinite calcifica della spalla.

Filosofia di cura

L’approccio combina l’esperienza chirurgica ospedaliera di alto volume con un percorso personalizzato, orientato alla centralità del paziente, alla chiarezza diagnostica e alla scelta della soluzione terapeutica più appropriata per ogni singolo caso.

L’ingresso del Dott. Paolo Bedino rafforza ulteriormente l’offerta di eccellenza dello Studio Medico Galeno, garantendo ai pazienti del territorio saluzzese e delle zone limitrofe, una consulenza ortopedica di altissimo livello, frutto di una solida formazione universitaria, di un’intensa attività chirurgica ospedaliera e di un’attenzione costante alla persona.

Benvenuto Dott. Bedino!

Per informazioni e prenotazioni occorre contattare:

Studio Medico Galeno - Via Bagni 1/M - Saluzzo (CN) - Tel. +39 0175 42088 / Cell. +39 349 0914445 – Mail: info@studiogalenosaluzzo.eu