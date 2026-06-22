Barge, la minoranza torna ad incalzare l’amministrazione sulla carenza dei medici di base

Continua a far discutere la carenza dei medici di base a Barge.

La minoranza consiliare prende ancora una volta la parola per spiegare la sua posizione sulla questione.

“Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, nel rispondere ad una nostra specifica interrogazione inerente la grave situazione dei medici di base – scrivono gli esponenti dell’opposizione - , il sindaco Beccaria ha annunciato il nome di un medico che, a suo dire, di qui a breve dovrebbe prendere servizio a Barge. Ci auguriamo che la notizia sia fondata e non un modo per eludere le pressanti richieste della minoranza e dei molti cittadini bargesi ancora senza medico di famiglia".

"Nel contempo – aggiungono - vogliamo sottolineare che il sindaco non ha provveduto a dare riscontro alla nostra richieste di convocare una pubblica assemblea, con i responsabili dell'Asl e della Regione, per informare adeguatamente i cittadini e dar loro precise indicazioni. È mancata anche una presa in carico della proposta, da noi formulata, di invitare i medici che non hanno ambulatorio a Barge, ma hanno in carico molti mutuati bargesi, di fare almeno un giorno settimanale di recapito presso gli ambulatori comunali di via Ospedale”.



