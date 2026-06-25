Quartiere Donatello, la protesta di un residente: “Più decoro e controlli contro schiamazzi e degrado”

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno direttore,

le scrivo in merito al nostro amato quartiere Donatello. Io sono residente qui da un paio di anni e nell'ultimo anno abbiamo visto veramente peggiorare le cose sotto molti aspetti.

Innanzitutto è stata fatta l'area verde e parco giochi per i piccoli che escono dall'asilo: una bellissima iniziativa che, ahimè , è durata poco in quanto i muretti di contenimento e quelli di alcuni palazzi recentemente sono stati imbrattati con le bombolette spray,. Durante l'inverno sono stati rimosse accidentalmente le palle decorative del parco giochi e a tutt'oggi sono ancora lì da ripristinare: al loro posto due belle buche, abbastanza pericolose per caviglie e ginocchia se ci si finisce dentro.

C è da dire che l'amministrazione, per evitare che la gente si facesse male, aveva transennato la zona ma, ahimé, i soliti noti hanno usato le transenne per giocare, le hanno rotte e ora sono li contro il muro della scuola.

Altra nota dolente, il tappeto sotto il parco giochi tutto rotto, sia per problemi climatici che per l'incuria dei cittadini. Risultato, si staccano dei bei pezzi che poi i bambini rischiano di ingerire.

Detto ciò, passiamo al vero problema che nell'ultimo anno si verifica pressoché tutte le sere: gli schiamazzi notturni, con ragazzi che urlano fino alle tre, trascinano sedie prese alla Casa del Quartiere, o carrelli presi nei supermercati vicini. Tutto questo dura fino a che qualcuno chiama la polizia, o finché se ne vanno solo perché prendono sonno.

Ovviamente lasciando rifiuti per terra proprio dove dovrebbero poi giocare i bambini che escono dall'asilo. Durante la settimana ci sono gli spazzini che, ringraziando, fanno un lavoro eccellente, ma il sabato e la domenica meglio non passare di qua, o tanto meno pensare di giocare.

Un'altra genialata, considerando la situazione perché di questo si tratta, è stata l'istallazione della panchina smart. Utilissima in altre zone di Cuneo, qui viene utilizzata per giocare ai videogiochi e poi, o per scherzo o per sbaglio, si tocca continuamente il tasto del SOS, intasando le chiamate al 112 e privando i cittadini di un servizio.

La situazione schiamazzi è stata già illustrata al Comitato di quartiere e alle associazioni del nostro quartiere: la loro risposta è stata "chiamate le forze dell'ordine".

Durante un incontro con il sindaco, tenutosi in primavera, ci era stato detto che le forze dell'ordine avrebbero vigilato maggiormente, ma ad oggi a parte le chiamate fatte non passano mai, o se passano vengono durante il giorno e non quando c è il problema.

Per i rifiuti ovviamente non si può fare nulla, perché purtroppo per la maleducazione non si può fare niente, ma per gli schiamazzi e l'utilizzo sbagliato delle risorse forse un aiuto dalle amministrazioni sarebbe gradito.

Non voglio certo demonizzare nessuno, siamo stati tutti ragazzi e tutti abbiamo fatto le nostre stupidaggini, però nel limite del rispetto altrui, o se ripresi ce ne andavamo a casa.

Lettera firmata