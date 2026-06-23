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Attualità | 23 giugno 2026, 15:05

"Grazie alla Protezione Civile Ana di Mondovì per l'aiuto in occasione del concerto dell’Orchestra Giovanile Provinciale"

Riceviamo e pubblichiamo

&quot;Grazie alla Protezione Civile Ana di Mondovì per l'aiuto in occasione del concerto dell’Orchestra Giovanile Provinciale&quot;

Gentile direttore, 

la rete “SETTIMA di DOMINANTE” (organizzazione che unisce e coordina le dodici Scuole Medie a Indirizzo Musicale della Provincia di Cuneo) intende ringraziare la Protezione Civile – Associazione Nazionale Alpini (sezione di Mondovì) ed esprimere la propria gratitudine per l'eccellente supporto logistico fornito in occasione del Concerto dell'Orchestra Giovanile Provinciale, svoltosi venerdì 5 giugno in Piazza Maggiore. 

Il fondamentale contributo dei volontari, guidati dal consigliere sezionale Pucci Giusta, ha garantito il pieno successo e il prestigio dell'iniziativa.


Si rinnova il ringraziamento per la costante prontezza e la professionalità dimostrate.

redazione

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