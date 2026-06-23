"Grazie alla Protezione Civile Ana di Mondovì per l'aiuto in occasione del concerto dell’Orchestra Giovanile Provinciale"

Gentile direttore,
la rete “SETTIMA di DOMINANTE” (organizzazione che unisce e coordina le dodici Scuole Medie a Indirizzo Musicale della Provincia di Cuneo) intende ringraziare la Protezione Civile – Associazione Nazionale Alpini (sezione di Mondovì) ed esprimere la propria gratitudine per l'eccellente supporto logistico fornito in occasione del Concerto dell'Orchestra Giovanile Provinciale, svoltosi venerdì 5 giugno in Piazza Maggiore.
Il fondamentale contributo dei volontari, guidati dal consigliere sezionale Pucci Giusta, ha garantito il pieno successo e il prestigio dell'iniziativa.
Si rinnova il ringraziamento per la costante prontezza e la professionalità dimostrate.