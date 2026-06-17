Dronero, braccia tese per l'area verde de "Le Perle": grazie ai volontari dell'associazione Mastro Geppetto

Riceviamo e pubblichiamo.

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Gentile direttrice,

desidero esprimere, a nome mio personale, delle Suore che ancora risiedono presso la Casa Divina Provvidenza "Le Perle" di Dronero e, credo di poter dire, di tutta la comunità dronerese, il più sincero e sentito ringraziamento all'Associazione Mastro Geppetto.

Ancora una volta avete dimostrato cosa significhi essere una vera risorsa per il nostro territorio.

Di fronte all'urgenza di un intervento di sistemazione dell'ampia area verde della struttura, che dopo la partenza delle ragazze versava in condizioni di evidente necessità manutentiva, è bastata una semplice telefonata per ricevere una risposta immediata e concreta.

Quattro volontari dell'associazione hanno dedicato gratuitamente cinque ore del loro tempo, del loro impegno e delle loro competenze, lavorando con grande generosità per ripulire e riordinare completamente gli spazi esterni, restituendo decoro, ordine e bellezza a un luogo importante per la nostra comunità.

Il vostro esempio dimostra come il volontariato, quando è animato da spirito di servizio e amore per il proprio paese, possa fare la differenza e rappresentare un valore inestimabile per tutti. Dronero può essere orgogliosa di poter contare su persone come voi, sempre pronte a mettersi a disposizione senza chiedere nulla in cambio.

Un ringraziamento sincero va anche all'Amministrazione Comunale, che continua a dimostrare attenzione, vicinanza e sostegno alle realtà del territorio, collaborando con associazioni e cittadini per il bene della nostra comunità.

A tutti voi, il nostro più profondo grazie per la disponibilità, la sensibilità e il grande senso civico che dimostrate ogni giorno.

Con gratitudine,

Gianfranco Morra